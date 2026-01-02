बूंदी विकास के क्षेत्र में अग्रणी बने, हमारा संकल्प पर्यटन नगरी की पहचान देश-दुनिया में स्थापित हो -बिरला

बूंदी. टाउन हॉल का शिलान्यास करते लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला।
बूंदी. नए वर्ष के आगामन के साथ ही लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने छोटीकाशी को बड़ी सौगात दी। बिरला ने नवनिर्मित टाउन हॉल सहित 29 करोड़ के विकास कार्यों का लोकार्पण कर विकास कार्यों को आमजन को समर्पित किया। बिरला ने कहा कि नए वर्ष विकास के नए संकल्पों का वर्ष होगा और बूंदी के विकास को लेकर जो हमने प्रयास शुरू किए थे उनके परिणाम आपको नजर आएंगे।
बूंदी विकास के क्षेत्र में अग्रणी बने, पर्यटन नगरी की पहचान देश-दुनिया में स्थापित हो यह हमारा संकल्प है। छोटीकाशी के सर्वांगीण विकास के लिए जन अपेक्षाओं के अनुरूप कार्ययोजना बनाई है और आने वाले समय में बूंदी विकास, पर्यटन, कृषि और उद्योग के क्षेत्र में एक नई पहचान स्थापित करेगा। गुरूवार को नगर परिषद द्वारा नवनिर्मित टाउन हॉल व विभिन्न सडक़ों के विकास कार्यों के लोकार्पण समारोह को संबोधित करते हुए लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने यह बात कहीं।
बिरला ने कहा कि रामगढ़ विषधारी टाइगर रिजर्व के माध्यम से इको-टूरिज्म के क्षेत्र में बूंदी को राष्ट्रीय स्तर पर नई पहचान मिलेगी। पहली बार इंटर-स्टेट एयरलिफ्ट के माध्यम से हेलीकॉप्टर से बाघिन को लाया गया,जो बूंदी के सामथ्र्य को दिखाता है।
सभापति सरोज अग्रवाल ने कहा कि स्पीकर बिरला के विजन के अनुरूप पूरी टीम स्वस्छ और पर्यटन फ्रेंडली बूंदी बनाने के लिए प्रयासरत है। पूर्व विधायक अशोक डोगरा, चंद्रकांता मेघवाल, भाजपा जिलाध्यक्ष रामेश्वर मीणा, भाजपा नेता भरत शर्मा व राकेश बोयत आदि ने भी सम्बोधित किया।
2027 में एयरपोर्ट से भरेंगे उड़ान
बिरला ने कहा कि नए ग्रीन फील्ड एयरपोर्ट का प्रस्ताव कोटा-बूंदी के नाम से भेजा था। 2027 में एयरपोर्ट से उड़ान प्रारंभ होगी और एयर कनेक्टिविटी का सबसे अधिक लाभ बूंदी के औद्योगिक विकास और पर्यटन को मिलेगा। एक्सप्रेस वे के साथ ही ग्रामीण रोड कनेक्टविटी के क्षेत्र में अभूतपूर्व काम हो रहे हैं। नमाना-सिलोर सडक़ की सभी स्वीकृति वन विभाग से मिल चुकी है। इसी माह इसका निर्माण भी शुरू हो जाएगा।
सम्मेलनों व जनसंवाद के लिए होगा उपयोगीकार्यक्रम के दौरान बिरला ने 29 करोड़ के विकास कार्यों का लोकार्पण किया। 20 करोड़ रुपए की लागत से निर्मित टाउन हॉल में 800 व्यक्तियों के बैठने की क्षमता है। इसके साथ ही 12 कमरे और 2 अतिरिक्त हॉल का भी निर्माण किया गया है। टाउन हॉल सामाजिक, सांस्कृतिक, शैक्षणिक और सार्वजनिक गतिविधियों का केंद्र बनेगा। साथ ही विभिन्न आयोजनों, सम्मेलनों, सांस्कृतिक कार्यक्रमों और जनसंवाद के लिए उपयोगी सिद्ध होंगा। इसके साथ ही लगभग 9 करोड़ रुपए की लागत से निर्मित सीसी सडक़ों का लोकार्पण हुआ।
गरड़दा नहर परियोजना को मिली गति
लोकसभा अध्यक्ष ने कहा कि गरड़दा और नौनेरा परियोजनाओं के माध्यम से आगामी दो वर्षों में हर घर तक पेयजल आपूर्ति सुनिश्चित होगी। वर्षों से वन क्षेत्र की स्वीकृति के कारण अटकी गरड़दा नहर परियोजना को भी गति मिली है और शीघ्र ही नहरों का कार्य प्रारंभ होगा। अमृत-2.0 शहरी योजना से बूंदी की हर कॉलोनी में पेयजल आपूर्ति होगी।
नई कृषि तकनीकों की मिलेगी जानकारी
बिरला ने कहा कि बूंदी को एग्रो हब बनाने के प्रयासों में बड़ी सफलता मिली है। मदर डेयरी का फूड प्रोसेङ्क्षसग प्लांट स्थापित हो रहा है, अकेले तालेड़ा क्षेत्र में 19 एग्रो प्लांट लग चुके हैं, जिससे बूंदी एग्रो-इंडस्ट्री के रूप में उभर रहा है। किसानों को खेती की आधुनिक तकनीक से जोडऩे के लिए एग्रो-टेक मेले का आयोजन किया जाएगा। जिससे उन्हें प्रशिक्षण और नई कृषि तकनीकों की जानकारी मिलेगी। सेंड स्टोन के प्रोत्साहन के लिए स्टोन पार्क का निर्माण भी शीघ्र होगा।
तीमारदारों के लिए बनेगा रामाश्रय
बिरला ने कहा कि अस्पताल का कार्य भी प्रगतिरत है। एक वर्ष के भीतर बूंदी के अस्पताल में सभी प्रमुख बीमारियों का उपचार संभव होगा। जिससे कोटा और जयपुर जाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। मरीजों के साथ आने वाले तीमारदारों के लिए रामाश्रय’ का निर्माण होगा। जहां ठहरने और नि:शुल्क भोजन की व्यवस्था होगी। इसके साथ ही बड़े कस्बों के अस्पतालों का भी विकास किया जा रहा है। बूंदी खेल सुविधाओं के मामले में अग्रणी बन रहा है। 20 करोड़ से सुविधाओं का विस्तार होगा।
