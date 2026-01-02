बूंदी विकास के क्षेत्र में अग्रणी बने, हमारा संकल्प पर्यटन नगरी की पहचान देश-दुनिया में स्थापित हो -बिरला

सम्मेलनों व जनसंवाद के लिए होगा उपयोगीकार्यक्रम के दौरान बिरला ने 29 करोड़ के विकास कार्यों का लोकार्पण किया। 20 करोड़ रुपए की लागत से निर्मित टाउन हॉल में 800 व्यक्तियों के बैठने की क्षमता है। इसके साथ ही 12 कमरे और 2 अतिरिक्त हॉल का भी निर्माण किया गया है। टाउन हॉल सामाजिक, सांस्कृतिक, शैक्षणिक और सार्वजनिक गतिविधियों का केंद्र बनेगा। साथ ही विभिन्न आयोजनों, सम्मेलनों, सांस्कृतिक कार्यक्रमों और जनसंवाद के लिए उपयोगी सिद्ध होंगा। इसके साथ ही लगभग 9 करोड़ रुपए की लागत से निर्मित सीसी सडक़ों का लोकार्पण हुआ।