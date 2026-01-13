Bundi : एक कट्टे के लिए पांच घंटे कतार में खड़े रहे

कई दिनों बाद खाद आया तो कृषि विभाग ने किल्लत के चलते खाद का वितरण भी राशनिंग की तरह कराया। कट्टे की संख्या कम किसानों की संख्या अधिक होने से प्रति किसान एक ही कट्टा दिया गया। रात को नैनवां में एक ट्रक यूरिया आने की सूचना मिलते ही सर्द सुबह में पांच बजे ही किसानों का दुकान के बाहर जमावड़ा लग गया।