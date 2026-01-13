Bundi : एक कट्टे के लिए पांच घंटे कतार में खड़े रहे

नैनवां. यूरिया खाद लेने आए किसानों की लगी कतार।
नैनवां. यूरिया खाद की किल्लत के बीच कई दिनों बाद नैनवां में एक दुकान पर 778 कट्टे आते ही सोमवार तडक़े पांच बजे ही किसान लेने उमड़ पड़े। महिलाएं भी सुबह पांच बजे ही चूल्हा-चौके का काम छोड़ कतारों में आ लगी।
कई दिनों बाद खाद आया तो कृषि विभाग ने किल्लत के चलते खाद का वितरण भी राशनिंग की तरह कराया। कट्टे की संख्या कम किसानों की संख्या अधिक होने से प्रति किसान एक ही कट्टा दिया गया। रात को नैनवां में एक ट्रक यूरिया आने की सूचना मिलते ही सर्द सुबह में पांच बजे ही किसानों का दुकान के बाहर जमावड़ा लग गया।
किसानों को पांच घण्टे तक कतारों में लगे रहे तब जाकर एक कट्टा हाथ लग पाया है। कतार में लगे रहने के बाद भी कई किसानों को खाली हाथ लौटना पड़ा। किसानों ने बताया कि इस समय गेहूं की सिंचाई का पीक समय चल रहा है, जिससे यूरिया की सख्त जरूरत बनी हुई है।
आवश्यकता का दस प्रतिशत भी खाद नहीं मिल पा रहा। सुबह ही महिलाएं भी चुल्हा-चौका छोडक़र कतारों में आ लगी। छोड़ी पडाप, खेरुणा, दलेलपुरा, फुलेता, गुरजनिया, टोपा, खानपुरा, दियाळी गांवों से खाद लेने आई महिलाओं ने बताया कि रविवार रात को नैनवां में एक दुकान पर खाद आने की जानकारी मिली थी।
खाद लेने के लिए घर का काम छोडक़र सुबह पांच बजे ही गांव से रवाना होकर कतारों में लगे है। पांच घण्टे कतार में खड़े रहने के बाद भी खाद का एक ही कट्टा मिल पाया।
