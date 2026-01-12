Bundi : ऑपरेशन सिंदूर के रंग में सजेगा आसमां, कर्नल सोफिया और नरेन्द मोदी आएंगे नजर

बूंदी. मकर संक्रांति में दो दिन शेष है। बाजार पूरी तरह से पतंगों ओर मांझे से सज चुके है। बच्चों को कई तरह की पतंगें लुभा रही है। वहीं इस बार मकर संक्रांति के बाजारों में इस साल ’ऑपरेशन सिंदूर’ और ’मिसाइल’ जैसी थीम वाली पतंगें ट्रेंड कर रही हैं, जो भारत की सैन्य सफलताओं (जैसे पाकिस्तान पर सर्जिकल स्ट्राइक) को दर्शाती हैं, जिससे आसमान में सिर्फ पतंगें नहीं, बल्कि राष्ट्रीय गौरव और सामरिक संदेश भी उड़ेंगे। आसमान ऑपरेशन सिंदूर के रंग में नजर आएगा। मकर संक्रांति पर आसमां में कर्नल सोफिया कुरैशी, विंग कमांडर व्योमिका सिंह से लेकर पीएम मोदी तक नजर आएंगे। हालांकि महंगाई की मार भी गत साल 15 फीसदी अधिक देखने को मिल रही है।