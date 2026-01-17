Bundi : अतिरिक्त संभागीय आयुक्त ने पूछा तो स्कूल के बच्चे नहीं बता पाए राजस्थान के राज्यपाल का नाम

लाइब्रेरी में रखे किताबें

अस्पताल निरीक्षण के बाद संभागीय आयुक्त राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय पहुंचीं। जहां कक्षा कक्ष, स्टाफ रूम आदि का निरीक्षण किया और शिक्षकों की उपस्थिति रजिस्टर, रिकॉर्ड आदि का निरीक्षण किया। विद्यालय में संभागीय आयुक्त ने दसवीं कक्षा में जाकर छात्राओं से मुलाकात की और उनसे सवाल जवाब किए। गणित कैसी लगती है। विद्यालय के बाद घर जाकर भी पढ़ते हैं, जो पढ़ाया जा रहा है वह समझ आता है, आदि प्रश्नों पर छात्राओं ने सकारात्मक जवाब

दिए। छात्र चित्रा से बोर्ड पर सवाल भी हल करवाया गया। छात्राओं से सामान्य ज्ञान के प्रश्न पूछे गए, राजस्थान के राज्यपाल का नाम, राजस्थान में हाईकोर्ट कहा है, सचिवालय कहा है आदि प्रश्नों के जवाब नहीं मिलने पर अतिरिक्त संभागीय आयुक्त ने शिक्षको को सामान्य ज्ञान की जानकारी देने के निर्देश दिए। शिक्षको को लाइब्रेरी में सामान्य ज्ञान की किताबें रखने और छात्राओं को रोजाना सामान्य ज्ञान की जानकारी देने के निर्देश दिए गए।