Bundi : आखिर कब मिलेगी उपखण्ड के गांवों को परिवहन सेवा

पांच से छह हजार की आबादी वाले बड़े गांवों तक सरकार बस सेवा मुहैया नहीं करा पा रही है। उपखंड मुख्यालय से चम्बल नदी किनारे स्थित बीरज, नौताडा 18 किलोमीटर दूर है, लेकिन वहां तक आने जाने के साधनों का अभाव है। इन लोगों को जिला मुख्यालय जाने के लिए पहले केशवरायपाटन आना पड़ता है और यहां से लम्बे इंतजार के बाद रोडवेज बस मिलती है। यहां से जयस्थल गांव आना जाना भी एक समस्या है। मुख्यालय से 19 किलोमीटर दूर स्थित इस गांव से शहर तक आने के लिए कोई साधन नहीं है। कुछ समय प्राइवेट बस चलाई जो भी बंद कर दी। सरकार इसे यहां के लोगों के भाग्य में नहीं हैं। जीपों से महंगे दाम खर्च कर आना पड़ता है।