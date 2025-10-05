बूंदी से अजमेर व शिवपुरी के लिए बस सेवा शुरू

इसको देखते हुए बूंदी डिपो द्वारा अजमेर से शिवपुरी बस सेवा की शुरुआत की गई है। बस सुबह 4 बजे अजमेर बस स्टैंड से रवाना होगी एवं अजमेर जंक्शन पर भी 5 मिनट रुक कर यात्रियों को बैठाएगी एवं अजमेर जंक्शन के बाद 9 नंबर गेट, पर्वतपुरा होते हुए नसीराबाद केकड़ी, देवली, बूंदी, कोटा, बारां, किशनगंज शाहबाद होते हुए शाम 5 बजे शिवपुरी पहुंचेगी। बस अजमेर से 4 बजे, केकड़ी से 6 बजे देवली से 7:15, बूंदी से 8:15 एवं कोटा 9:15 पहुंचने का समय है। मुख्य प्रबंधक घनश्याम गौड़ ने बताया कि बस सेवा शुरू होने से यात्रियों को इसका लाभ मिलेगा।