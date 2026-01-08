दो सौ बीघा में नहर का पानी भरा, गेहूं की फसल गलने लगी

जलमग्न गेहूं की फसल
लबान. क्षेत्र में चम्बल की कापरेन ब्रांच की डपटा माइनर के सीपेज होने से दो दर्जन किसानों की 200 बीघा जमीन में पानी भर गया, जिससे खेतों में गेहूं की फसल पानी में डूब गई और अब नष्ट होने के कगार पर है।
ग्रामीणों ने बताया कि माइनर में सीपेज होने से हर वर्ष खेतों में पानी भर जाता है और किसानों को नुकसान उठाना पड़ता है, अभी भी गेहूं की फसल करीब दो माह की हो गई है, लेकिन अब जलमग्न होने से गल कर नष्ट होने के कगार पर है।
खरायता प्रशासक बद्री लाल मीणा ने बताया कि डपटा माइनर का हेड क्षतिग्रस्त है और नहर की वर्षों से मरम्मत नहीं होने से जर्जर हो गई है। ऐसे में कई जगह सीपेज होती है और ड्रेन के अभाव में सीपेज का पानी फसल में भर जाता है।
जिम्मेदारों का नहीं है ध्यान
नहर के अध्यक्ष लखन मीणा ने बताया कि नहर की जर्जर हालत और खेतों में पानी भरने की समस्या से सभी जनप्रतिनिधियों व विभाग के अधिकारियों को अवगत करवाया गया, लेकिन जिम्मेदारों की उपेक्षा चलते समस्या का समाधान नहीं हुआ है और किसानों को परेशान होना पड़ रहा है।
सूचना मिलने पर नहर में जलप्रवाह का स्तर कम दिया गया है। मरम्मत के लिए विभाग को प्रस्ताव भिजवा रखे है।
विष्णु सैनी, कनिष्ठ अभियंता सीएडी
