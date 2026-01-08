दो सौ बीघा में नहर का पानी भरा, गेहूं की फसल गलने लगी

जिम्मेदारों का नहीं है ध्यान

नहर के अध्यक्ष लखन मीणा ने बताया कि नहर की जर्जर हालत और खेतों में पानी भरने की समस्या से सभी जनप्रतिनिधियों व विभाग के अधिकारियों को अवगत करवाया गया, लेकिन जिम्मेदारों की उपेक्षा चलते समस्या का समाधान नहीं हुआ है और किसानों को परेशान होना पड़ रहा है।