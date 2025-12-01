Patrika LogoSwitch to English

बूंदी

छत्रपुरा चौराहे को श्रमदान कर चमकाया

लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला के जन्मदिवस के उपलक्ष में बूंदी के युवाओं ने रामेष्ट युवा संगठन के साथ मिलकर सेवा सप्ताह का आगाज छत्रपुरा चौराहे की सफाई के साथ शुरू किया।

less than 1 minute read
Google source verification

बूंदी

image

pankaj joshi

Dec 01, 2025

छत्रपुरा चौराहे को श्रमदान कर चमकाया

बूंदी. छत्रपुरा चौराहे पर श्रमदान करते हुए।

बूंदी. लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला के जन्मदिवस के उपलक्ष में बूंदी के युवाओं ने रामेष्ट युवा संगठन के साथ मिलकर सेवा सप्ताह का आगाज छत्रपुरा चौराहे की सफाई के साथ शुरू किया। इसके तहत बूंदी के मुख्य कचरा पॉइंट की सफाई के साथ जन सेवा के कार्य का शुभारंभ किया। रामेष्ट युवा संगठन ने एससी मोर्चा के साथ भाजपा नेता मन की बात के जिला संयोजक भरत शर्मा इस कार्यक्रम में शामिल हुए।

उन्होंने बताया कि आने वाले समय में हम शहर की स्वच्छता के लिए लोगों में जागरूकता के कार्यक्रम भी चलाएंगे एवं श्रमदान करके शहर को स्वच्छ बनाने का प्रयास करेंगे। और शहर के सभी सामाजिक संगठनों से अपील की है कि इस कार्य में सब लोग अपना यथा संभव योगदान दे। इस दौरान रामेष्ट युवा संस्थान अध्यक्ष शेखर पंचोली , सचिव रौनक गुर्जर, सोनू सैनी रोशन घेघट राजू , कमल, बंटी, देवकी, सहित शहर के अनेक युवाओं ने भाग लिया।

वहीं छत्रपुरा स्थित अनारकली की बावड़ी में रविवार को प्रात: 7 बजे रामेष्ट युवा मंडल संस्थान के सदस्य जुटे और बावड़ी को 3 घंटे की मेहनत के बाद चकाचक कर दिया। वहीं के युवा अंकित प्रजापत ने पानी के अंदर उतरकर बावडी से पूरा कचरा निकालने में मदद की वहीं चिरायु, कार्तिक राठौर नंदनी, तन्वी, अवनी व नीलू यादव ने भी श्रमदान किया। इस युवा टीम ने बावड़ी की सफाई की और उसे आकर्षक बनाने के लिए बावडी को पानी से धोकर पत्थरों को चमका दिया।

Updated on:

01 Dec 2025 05:56 pm

Published on:

01 Dec 2025 05:55 pm

Hindi News / Rajasthan / Bundi / छत्रपुरा चौराहे को श्रमदान कर चमकाया

