छत्रपुरा चौराहे को श्रमदान कर चमकाया

बूंदी. छत्रपुरा चौराहे पर श्रमदान करते हुए।
बूंदी. लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला के जन्मदिवस के उपलक्ष में बूंदी के युवाओं ने रामेष्ट युवा संगठन के साथ मिलकर सेवा सप्ताह का आगाज छत्रपुरा चौराहे की सफाई के साथ शुरू किया। इसके तहत बूंदी के मुख्य कचरा पॉइंट की सफाई के साथ जन सेवा के कार्य का शुभारंभ किया। रामेष्ट युवा संगठन ने एससी मोर्चा के साथ भाजपा नेता मन की बात के जिला संयोजक भरत शर्मा इस कार्यक्रम में शामिल हुए।
उन्होंने बताया कि आने वाले समय में हम शहर की स्वच्छता के लिए लोगों में जागरूकता के कार्यक्रम भी चलाएंगे एवं श्रमदान करके शहर को स्वच्छ बनाने का प्रयास करेंगे। और शहर के सभी सामाजिक संगठनों से अपील की है कि इस कार्य में सब लोग अपना यथा संभव योगदान दे। इस दौरान रामेष्ट युवा संस्थान अध्यक्ष शेखर पंचोली , सचिव रौनक गुर्जर, सोनू सैनी रोशन घेघट राजू , कमल, बंटी, देवकी, सहित शहर के अनेक युवाओं ने भाग लिया।
वहीं छत्रपुरा स्थित अनारकली की बावड़ी में रविवार को प्रात: 7 बजे रामेष्ट युवा मंडल संस्थान के सदस्य जुटे और बावड़ी को 3 घंटे की मेहनत के बाद चकाचक कर दिया। वहीं के युवा अंकित प्रजापत ने पानी के अंदर उतरकर बावडी से पूरा कचरा निकालने में मदद की वहीं चिरायु, कार्तिक राठौर नंदनी, तन्वी, अवनी व नीलू यादव ने भी श्रमदान किया। इस युवा टीम ने बावड़ी की सफाई की और उसे आकर्षक बनाने के लिए बावडी को पानी से धोकर पत्थरों को चमका दिया।
