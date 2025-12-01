छत्रपुरा चौराहे को श्रमदान कर चमकाया

वहीं छत्रपुरा स्थित अनारकली की बावड़ी में रविवार को प्रात: 7 बजे रामेष्ट युवा मंडल संस्थान के सदस्य जुटे और बावड़ी को 3 घंटे की मेहनत के बाद चकाचक कर दिया। वहीं के युवा अंकित प्रजापत ने पानी के अंदर उतरकर बावडी से पूरा कचरा निकालने में मदद की वहीं चिरायु, कार्तिक राठौर नंदनी, तन्वी, अवनी व नीलू यादव ने भी श्रमदान किया। इस युवा टीम ने बावड़ी की सफाई की और उसे आकर्षक बनाने के लिए बावडी को पानी से धोकर पत्थरों को चमका दिया।