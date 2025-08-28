Patrika LogoSwitch to English

बूंदी

गजानन की शोभायात्रा देखने उमड़े शहरवासी

गणेश महोत्सव समिति ने गणेश चतुर्थी पर्व विजय उत्सव के रूप में मनाया। बुधवार रात्रि शहर में निकली भगवान गजानन की शोभायात्रा ने पूरे शहर को भक्ति और आनंद में डुबो दिया।

बूंदी

pankaj joshi

Aug 28, 2025

गजानन की शोभायात्रा देखने उमड़े शहरवासी
बूंदी. गणेश महोत्सव समिति की ओर से निकाली गई शोभायात्रा में शामिल गणमान्य लोग

बूंदी. गणेश महोत्सव समिति ने गणेश चतुर्थी पर्व विजय उत्सव के रूप में मनाया। बुधवार रात्रि शहर में निकली भगवान गजानन की शोभायात्रा ने पूरे शहर को भक्ति और आनंद में डुबो दिया। मंशापूर्ण गणेश मन्दिर पर मुय अतिथि लोकसभा अध्यक्ष ओएसडी राजीव दत्ता, मुय यजमान अक्षय हाडा व गणेश महोत्सव समिति अध्यक्ष पूर्व सभापति महावीर मोदी, संयोजक महावीर जैन , समिति के पदाधिकारियों और सदस्यों ने विधीवत पूजा अर्चना एवं आरती करके शोभायात्रा शुरू की।

शोभायात्रा अभयनाथ महादेव मन्दिर, रामप्रकाश टाकिज, सूरजजी का बड़, नाहर का चौहटा, तिलक चौक, सदर बाजार, चौमुखा, इन्द्रा मार्केट होती हुई रात्रि करीब 11 बजे भूरा गणेश मन्दिर पहुंची। डेड किलोमीटर लबी इस शोभायात्रा में सैकड़ों महिला पुरुष व युवा शामिल रहे, जिनका रास्ते में शहरवासियों ने जगह-जगह फूलमालाओं, शीतल जल और शरबत पिलाकर स्वागत किया। रास्ते में अनेक जगह लोगों ने गजानन की आरती उतारी और प्रसाद वितरित किया। जोशिले यूवाओं की टोलियां गणपति बप्पा मोरिया के उद्घोष के साथ ढोल की थाप पर नाचती रहीं।

Published on:

28 Aug 2025 11:25 am

Hindi News / Rajasthan / Bundi / गजानन की शोभायात्रा देखने उमड़े शहरवासी

