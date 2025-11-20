Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

दिल्ली ब्लास्ट

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

बूंदी

दुर्घटनाग्रस्त वाले क्षेत्र में किया सफाई कार्य शुरू

राष्ट्रीय राजमार्ग 52 पर हाइवे निर्माण कंपनी द्वारा दुर्घटना वाले क्षेत्र में सफाई का कार्य शुरू करवाया गया है।

less than 1 minute read
Google source verification

बूंदी

image

pankaj joshi

Nov 20, 2025

दुर्घटनाग्रस्त वाले क्षेत्र में किया सफाई कार्य शुरू

रामगंजबालाजी. राष्ट्रीय राजमार्ग 52 पर मंडी की ओर गलत दिशा में जाने वाले मार्ग की सड़क पर सफाई करती जेसीबी मशीन।

रामगंजबालाजी. राष्ट्रीय राजमार्ग 52 पर हाइवे निर्माण कंपनी द्वारा दुर्घटना वाले क्षेत्र में सफाई का कार्य शुरू करवाया गया है। उक्त मामले को लेकर राजस्थान पत्रिका में 18 नवबर को दुर्घटना वाले क्षेत्र की नहीं की सफाई खबर प्रकाशित करने के बाद में हाइवे निर्माण कंपनी के कर्मचारी हरकत में आए।

रामगंजबालाजी तिराहे से बूंदी ब्रांच कैनाल की ओर जाने वाले मार्ग पर उग रहे बबूलों की साफ सफाई का कार्य शुरू करवाया है। यहां पर आधा किलोमीटर की दूरी में मंडी में जाने वाले मार्ग पर व खटखड़ जाने वाले मार्ग पर वाहन चालकों का आवागमन रहता है।

यहां पर गलत दिशा में जाने वाले वाहनों से उक्त आधा किलोमीटर की दूरी में कई वाहनों की दुर्घटना में चालकों की मौत हो गई। चार दिन पूर्व भी एक वृद्ध की ट्रैक्टर ट्रॉली की टक्कर से दुर्घटना में मौत हो गई। उसके बाद में हाइवे पेट्रोलिंग के कर्मचारियों ने उक्त सड़क मार्ग किनारे उग रहे बबूलों को जेसीबी से साफ करवाने का कार्य शुरू किया है।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

Bundi Rajasthan News

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

20 Nov 2025 07:59 pm

Hindi News / Rajasthan / Bundi / दुर्घटनाग्रस्त वाले क्षेत्र में किया सफाई कार्य शुरू

बड़ी खबरें

View All

बूंदी

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

किसानों ने मिट्टी डालकर मांगली नदी पर बनाया वैकल्पिक मार्ग

किसानों ने मिट्टी डालकर मांगली नदी पर बनाया वैकल्पिक मार्ग
बूंदी

अन्नदाताओं के खिले चेहरे, जारी हुई सम्मान निधि की 21वीं किश्त

अन्नदाताओं के खिले चेहरे, जारी हुई सम्मान निधि की 21वीं किश्त
बूंदी

बूंदी में खाद की कतार में मची भगदड़, पांच महिलाएं घायल

बूंदी

खाद का संकट गहराया, फसल पर खतरा मंडराया

खाद का संकट गहराया, फसल पर खतरा मंडराया
बूंदी

जर्जर हुई सड़कों से आवागमन हुआ मुश्किल

जर्जर हुई सड़कों से आवागमन हुआ मुश्किल
बूंदी
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Women's World Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.