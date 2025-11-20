दुर्घटनाग्रस्त वाले क्षेत्र में किया सफाई कार्य शुरू

रामगंजबालाजी. राष्ट्रीय राजमार्ग 52 पर मंडी की ओर गलत दिशा में जाने वाले मार्ग की सड़क पर सफाई करती जेसीबी मशीन।
रामगंजबालाजी. राष्ट्रीय राजमार्ग 52 पर हाइवे निर्माण कंपनी द्वारा दुर्घटना वाले क्षेत्र में सफाई का कार्य शुरू करवाया गया है। उक्त मामले को लेकर राजस्थान पत्रिका में 18 नवबर को दुर्घटना वाले क्षेत्र की नहीं की सफाई खबर प्रकाशित करने के बाद में हाइवे निर्माण कंपनी के कर्मचारी हरकत में आए।
रामगंजबालाजी तिराहे से बूंदी ब्रांच कैनाल की ओर जाने वाले मार्ग पर उग रहे बबूलों की साफ सफाई का कार्य शुरू करवाया है। यहां पर आधा किलोमीटर की दूरी में मंडी में जाने वाले मार्ग पर व खटखड़ जाने वाले मार्ग पर वाहन चालकों का आवागमन रहता है।
यहां पर गलत दिशा में जाने वाले वाहनों से उक्त आधा किलोमीटर की दूरी में कई वाहनों की दुर्घटना में चालकों की मौत हो गई। चार दिन पूर्व भी एक वृद्ध की ट्रैक्टर ट्रॉली की टक्कर से दुर्घटना में मौत हो गई। उसके बाद में हाइवे पेट्रोलिंग के कर्मचारियों ने उक्त सड़क मार्ग किनारे उग रहे बबूलों को जेसीबी से साफ करवाने का कार्य शुरू किया है।