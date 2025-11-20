दुर्घटनाग्रस्त वाले क्षेत्र में किया सफाई कार्य शुरू

यहां पर गलत दिशा में जाने वाले वाहनों से उक्त आधा किलोमीटर की दूरी में कई वाहनों की दुर्घटना में चालकों की मौत हो गई। चार दिन पूर्व भी एक वृद्ध की ट्रैक्टर ट्रॉली की टक्कर से दुर्घटना में मौत हो गई। उसके बाद में हाइवे पेट्रोलिंग के कर्मचारियों ने उक्त सड़क मार्ग किनारे उग रहे बबूलों को जेसीबी से साफ करवाने का कार्य शुरू किया है।