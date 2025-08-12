किसानों की समस्याओं को लेकर कांग्रेस ने किया प्रदर्शन

करवर. कस्बे में सोमवार को क्षेत्र के कांग्रेस कार्यकर्ता और किसानों ने 10 सूत्री विभिन्न मांगों को लेकर बस स्टैण्ड पर धरना प्रदर्शन किया। बाद में उपखंड अधिकारी नैनवां के रीडर को समस्याओं का समाधान कराने की मांग को लेकर ज्ञापन सौंपा।
खेळ के बालाजी परिसर पर दोपहर को करीब 12 बजे कांग्रेस कार्यकर्ता व किसान एकत्रित हुए। यहां किसानों की समस्याओं पर चर्चा की गई। थोड़ी देर बाद विधायक सीएल प्रेमी भी मौके पर पहुंचे। बाद में कांग्रेस कार्यकर्ता व किसान रैली के रूप में नारेबाजी करते हुए ग्राम पंचायत भवन के समीप पहुंच गए। यहां किसान और कांग्रेस कार्यकर्ता धरना देकर बैठ गए। विधायक प्रेमी, नैनवां उपप्रधान मोहन नागर, पूर्व उपप्रधान यशपाल मीणा, पूर्व सरपंच कन्हैया लाल नागर, पूर्व जिला परिषद सदस्य लाल चंद चंदेल, पूर्व सरपंच साबू लाल मीणा, मंडल अध्यक्ष लोकेश गर्ग आदि ने किसानों को सम्बोधित किया।
वक्ताओं ने कहा कि प्रदेश की भाजपा सरकार में आमजन के हाल बेहाल है। किसानों की समस्याओं की सुनवाई नहीं हो रही है। विधायक प्रेमी ने कहा कि किसानों व आमजन की समस्याओं को लेकर जिला मुख्यालय पर प्रदर्शन करेंगे। प्रत्येक छोटी बड़ी समस्याओं को विधानसभा में उठाऊंगा। बाद में मौके पर उपखंड अधिकारी के रीडर मौके पर पहुंचे। उन्हें कस्बे में स्वीकृत कृषि गौण मंडी शुरू कराने, स्मार्ट मीटर को बंद कराने, अतिवृष्टि से खराब फसलों का मुआवजा दिलाने सहित कई मुद्दों को लेकर ज्ञापन दिया। इस दौरान नगर कांग्रेस अध्यक्ष बाबूलाल सिनोलिया, गोपाल सिनोलिया, हरिकेश मीणा, आशाराम मीणा, आशीष गोयल, सत्यनारायण नागर, सुभान अंसारी, हेमंत वर्मा, रामसहाय मीणा आदि मौजूद थे।
खाली भूखंड की नीलामी रोको
कस्बे में कांग्रेस व किसानो के प्रदर्शन के दौरान ग्रामीणों ने विधायक सी एल प्रेमी से ग्राम पंचायत की ओर से करवाई जा रही नीलामी को रोकने को लेकर ज्ञापन सौंपा। ग्रामीणों ने बताया कि ग्राम पंचायत ने 1 अगस्त को दो दुकानों की नीलामी की आपत्ति मांगी थी। उक्त जगह पर गरीब लोगों की करीब 30 वर्षों से लोहे की केबिने रखी है। ओर रोजगार कर जीवन यापन कर रहे है। ग्रामीणों ने ज्ञापन देकर नीलामी रोकने की मांग की है।