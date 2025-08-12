किसानों की समस्याओं को लेकर कांग्रेस ने किया प्रदर्शन

करवर. कस्बे में सोमवार को क्षेत्र के कांग्रेस कार्यकर्ता और किसानों ने 10 सूत्री विभिन्न मांगों को लेकर बस स्टैण्ड पर धरना प्रदर्शन किया। बाद में उपखंड अधिकारी नैनवां के रीडर को समस्याओं का समाधान कराने की मांग को लेकर ज्ञापन सौंपा।

खेळ के बालाजी परिसर पर दोपहर को करीब 12 बजे कांग्रेस कार्यकर्ता व किसान एकत्रित हुए। यहां किसानों की समस्याओं पर चर्चा की गई। थोड़ी देर बाद विधायक सीएल प्रेमी भी मौके पर पहुंचे। बाद में कांग्रेस कार्यकर्ता व किसान रैली के रूप में नारेबाजी करते हुए ग्राम पंचायत भवन के समीप पहुंच गए। यहां किसान और कांग्रेस कार्यकर्ता धरना देकर बैठ गए। विधायक प्रेमी, नैनवां उपप्रधान मोहन नागर, पूर्व उपप्रधान यशपाल मीणा, पूर्व सरपंच कन्हैया लाल नागर, पूर्व जिला परिषद सदस्य लाल चंद चंदेल, पूर्व सरपंच साबू लाल मीणा, मंडल अध्यक्ष लोकेश गर्ग आदि ने किसानों को सम्बोधित किया।