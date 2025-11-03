ड्यूटी पर तैनात कांस्टेबल ने खुद को मारी गोली, मौत

वाहन की टक्कर से पिता की मौत, बेटा-बेटी घायल

बूंदी. सदर थाना क्षेत्र के बहादुरपुरा के नजदीक दोपहर को वाहन की टक्कर से बाइक सवार की मौत हो गई। वहीं बेटा-बेटी घायल हो गए। सूचना पर मौके पर पहुंची एम्बुलेंस की मदद से घायलों को अस्पताल लाया गया, जहां उपचार के दौरान दबलाना के मूंघडसा गांव निवासी मांगीलाल मीणा की मौत हो गई। जानकारी के अनुसार मांगीलाल अपने बेटा-बेटी के साथ माटूंदा से बूंदी की ओर से आ रहे थे, तभी कुछ दूरी पर वाहन की टक्कर बाइक सवार गिर गए। आसपास के लोग घायलों को अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां घायलो को ड्य़ूटी चिकित्सकों द्वारा इलाज किया गया। जहां गंभीर घायल अवस्था होने के चलते प्राथमिक उपचार के दौरान मांगीलाल दम तोड़ दिया। सूचना पर परिजन ओर सदर थाना पुलिस मौके पर पहुंची। जहां परिजनों का रो-रो कर बुरा हाल हो गया। मृतक मांगीलाल मत्स्य मंदिर में पुजारी था। पुलिस ने मृतक का पोस्टमार्टम कराकर शव परिजनों को सुपुर्द कर दिया। पुलिस ने घायलों के पर्चा बयान के आधार पर वाहन के खिलाफ प्रकरण दर्ज कर लिया है।