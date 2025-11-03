ड्यूटी पर तैनात कांस्टेबल ने खुद को मारी गोली, मौत

पुलिस जांच
बूंदी. शहर के प्रधान डाक घर पर ड्यूटी पर तैनात कांस्टेबल ने रविवार रात खुद को कनपटी पर गोली मारकर आत्महत्या कर ली। कांस्टेबल ने गोली क्यों मारी पुलिस जांच में जुटी हुई है। पुलिस को मौके पर कोई सुसाइड नोट नहीं मिला है। कांस्टेबल 2021 बेंच का है। कांस्टेबल के गोली लगने के बाद साथी उसको अस्पताल लेकर पहुंचे,जहां चिकित्सकों ने मृत घोषित कर दिया। सूचना मिलते ही अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक उमा शर्मा,शहर कोतवाल भंवर सिंह मय जाप्ते के मौके पर पहुंचे। मृतक कांस्टेबल पुलिस लाइन में तैनात था।
जानकारी अनुसार ग्राम विकास अधिकारी परीक्षा समाप्ति के बाद हेड कांस्टेबल युनूस व कांस्टेबल किशन लाल पेपर की सुरक्षा में तैनात था। कांस्टेबल यूनुस सहित अन्य कार्मिक पोस्ट ऑफिस के बाहर टीवी देख रहे थे, तभी कांस्टेबल किशन लाल कपड़े बदलने गया और अंदर तेज धमाके की आवाज सुन सभी दौड़ पड़े देखा तो जयपुर के दूदू धांधली निवासी कांस्टेबल किशन लाल जमीन पर गिरा हुआ था और उसके पास खून बह रहा था। यह देख सभी के होश उड़ गए। सूचना उच्चाधिकारियों को दी। कांस्टेबल को लेकर अस्पताल पहुंचे,जहां चिकित्सकों ने मृत घोषित कर दिया। सभी आला अधिकारी मौके पर पहुंचे और घटना स्थल का निरीक्षण करने के बाद जगह को सील कर दिया। कोतवाली थाना प्रभारी भंवर सिंह के अनुसार मामले की हर एंगल से जांच की जा रही है। कांस्टेबल ने गोली क्यों मारी इसको लेकर जानकारी जुटाई जा रही है। शव अस्पताल की मोर्चरी में रखवा दिया गया है। फिलहाल कोई सुसाइड नोट नहीं मिला है।
वाहन की टक्कर से पिता की मौत, बेटा-बेटी घायल
बूंदी. सदर थाना क्षेत्र के बहादुरपुरा के नजदीक दोपहर को वाहन की टक्कर से बाइक सवार की मौत हो गई। वहीं बेटा-बेटी घायल हो गए। सूचना पर मौके पर पहुंची एम्बुलेंस की मदद से घायलों को अस्पताल लाया गया, जहां उपचार के दौरान दबलाना के मूंघडसा गांव निवासी मांगीलाल मीणा की मौत हो गई। जानकारी के अनुसार मांगीलाल अपने बेटा-बेटी के साथ माटूंदा से बूंदी की ओर से आ रहे थे, तभी कुछ दूरी पर वाहन की टक्कर बाइक सवार गिर गए। आसपास के लोग घायलों को अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां घायलो को ड्य़ूटी चिकित्सकों द्वारा इलाज किया गया। जहां गंभीर घायल अवस्था होने के चलते प्राथमिक उपचार के दौरान मांगीलाल दम तोड़ दिया। सूचना पर परिजन ओर सदर थाना पुलिस मौके पर पहुंची। जहां परिजनों का रो-रो कर बुरा हाल हो गया। मृतक मांगीलाल मत्स्य मंदिर में पुजारी था। पुलिस ने मृतक का पोस्टमार्टम कराकर शव परिजनों को सुपुर्द कर दिया। पुलिस ने घायलों के पर्चा बयान के आधार पर वाहन के खिलाफ प्रकरण दर्ज कर लिया है।
