Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

धर्मेंद्र

दिल्ली ब्लास्ट

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

बूंदी

नए बस स्टैंड का निर्माण कार्य जारी, कई कार्य अंतिम चरण में

कस्बे के नए बस स्टैंड का नगरपालिका द्वारा निर्माण कार्य जारी करवा रखा है।

less than 1 minute read
Google source verification

बूंदी

image

pankaj joshi

Nov 25, 2025

नए बस स्टैंड का निर्माण कार्य जारी, कई कार्य अंतिम चरण में

हिण्डोली. कस्बे में बस स्टैंड का निर्माणधीन काम।

हिण्डोली. कस्बे के नए बस स्टैंड का नगरपालिका द्वारा निर्माण कार्य जारी करवा रखा है। यहां पर चार दीवारी, टिकट विंडो, यात्री प्रतीक्षालय सहित अन्य कार्य अंतिम चरण में है।

जानकारी के अनुसार 45 लाख रुपए की लागत से कस्बे के बस स्टैंड परिसर के चारों ओर चारदीवारी का कार्य पूर्ण हो गया है। यहां पर पहले दीवार छोटी थी, संवेदक ने दीवार के ऊपर दीवार का निर्माण कार्य करवाकर उसे ऊंची कर दी है। इस दौरान बस स्टैंड के दोनों मुख्य गेट का निर्माण कार्य जारी है। यहां पर लोहे के एंगल के गेट बनाए जा रहे हैं। एक गेट से बसें आएगी तो दूसरे गेट से बसों की निकासी होगी।

यहां पर टिकट विंडो भी बनाई गई है ताकि यात्री को टिकट देने में सुविधा रहेगी। वही कैंटीन का निर्माण भी किया गया है। यात्रियों को चाय नाश्ता आदि की सुविधा मिलेगी। इसके अलावा यहां पर यात्रियों के बैठने के लिए प्लेटफार्म तैयार किया जा रहा है।

नगरपालिका के अधिशासी अधिकारी जितेंद्र मीणा ने बताया कि नए बस स्टैंड पर सुलभ कॉम्पलेक्स व सामुदायिक भवन पूर्व में बना हुआ था। मीणा ने बताया यहां पर बस स्टैंड का निर्माण कार्य पूरा करने के बाद दूसरे फैज में यहां पर सीसी रोड एवं रोशनी की व्यवस्था करवाई जाएगी, ताकि यात्रियों को सुविधा रहे ।

आजादी के बाद यात्रियों को मिलेगी बस स्टैंड की सुविधा
लोगों को आजादी के बाद पहली बार बस स्टैंड की सुविधा मिलेगी। यहां पर राष्ट्रीय राजमार्ग 52 से जुड़े कस्बे में सैकड़ो की संख्या में यात्रियों की आवाजाही होती है। लेकिन बस स्टैंड नहीं होने से सर्दी, गर्मी व बारिश में यात्रियों को सड़क पर खड़े रहकर बसों का इंतजार करना पड़ता था।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

Bundi Rajasthan News

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

25 Nov 2025 05:53 pm

Hindi News / Rajasthan / Bundi / नए बस स्टैंड का निर्माण कार्य जारी, कई कार्य अंतिम चरण में

बड़ी खबरें

View All

बूंदी

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

दो वर्ष में भी नहीं मिले बसोली रेंज कार्यालय को कर्मचारी

दो वर्ष में भी नहीं मिले बसोली रेंज कार्यालय को कर्मचारी
बूंदी

रामगंजबालाजी में ओवरब्रिज निर्माण के लिए संपर्क सड़क बनाने का कार्य शुरू

रामगंजबालाजी में ओवरब्रिज निर्माण के लिए संपर्क सड़क बनाने का कार्य शुरू
बूंदी

रामगढ़ विषधारी टाइगर रिजर्व में ऑनलाइन सफारी बुकिंग शुरू, धरातल पर नहीं

रामगढ़ विषधारी टाइगर रिजर्व में ऑनलाइन सफारी बुकिंग शुरू, धरातल पर नहीं
बूंदी

हाईटेक होगी निगम की बसों की जांच, अब वीडियो देख कर परखेंगे व्यवस्था

हाईटेक होगी निगम की बसों की जांच, अब वीडियो देख कर परखेंगे व्यवस्था
बूंदी

छपावदा राजस्व गांव को जमीतपुरा पंचायत में मिलाने का विरोध, लगाया जाम

छपावदा राजस्व गांव को जमीतपुरा पंचायत में मिलाने का विरोध, लगाया जाम
बूंदी
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Women's World Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.