नए बस स्टैंड का निर्माण कार्य जारी, कई कार्य अंतिम चरण में

जानकारी के अनुसार 45 लाख रुपए की लागत से कस्बे के बस स्टैंड परिसर के चारों ओर चारदीवारी का कार्य पूर्ण हो गया है। यहां पर पहले दीवार छोटी थी, संवेदक ने दीवार के ऊपर दीवार का निर्माण कार्य करवाकर उसे ऊंची कर दी है। इस दौरान बस स्टैंड के दोनों मुख्य गेट का निर्माण कार्य जारी है। यहां पर लोहे के एंगल के गेट बनाए जा रहे हैं। एक गेट से बसें आएगी तो दूसरे गेट से बसों की निकासी होगी।