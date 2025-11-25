नए बस स्टैंड का निर्माण कार्य जारी, कई कार्य अंतिम चरण में

हिण्डोली. कस्बे में बस स्टैंड का निर्माणधीन काम।
हिण्डोली. कस्बे के नए बस स्टैंड का नगरपालिका द्वारा निर्माण कार्य जारी करवा रखा है। यहां पर चार दीवारी, टिकट विंडो, यात्री प्रतीक्षालय सहित अन्य कार्य अंतिम चरण में है।
जानकारी के अनुसार 45 लाख रुपए की लागत से कस्बे के बस स्टैंड परिसर के चारों ओर चारदीवारी का कार्य पूर्ण हो गया है। यहां पर पहले दीवार छोटी थी, संवेदक ने दीवार के ऊपर दीवार का निर्माण कार्य करवाकर उसे ऊंची कर दी है। इस दौरान बस स्टैंड के दोनों मुख्य गेट का निर्माण कार्य जारी है। यहां पर लोहे के एंगल के गेट बनाए जा रहे हैं। एक गेट से बसें आएगी तो दूसरे गेट से बसों की निकासी होगी।
यहां पर टिकट विंडो भी बनाई गई है ताकि यात्री को टिकट देने में सुविधा रहेगी। वही कैंटीन का निर्माण भी किया गया है। यात्रियों को चाय नाश्ता आदि की सुविधा मिलेगी। इसके अलावा यहां पर यात्रियों के बैठने के लिए प्लेटफार्म तैयार किया जा रहा है।
नगरपालिका के अधिशासी अधिकारी जितेंद्र मीणा ने बताया कि नए बस स्टैंड पर सुलभ कॉम्पलेक्स व सामुदायिक भवन पूर्व में बना हुआ था। मीणा ने बताया यहां पर बस स्टैंड का निर्माण कार्य पूरा करने के बाद दूसरे फैज में यहां पर सीसी रोड एवं रोशनी की व्यवस्था करवाई जाएगी, ताकि यात्रियों को सुविधा रहे ।
आजादी के बाद यात्रियों को मिलेगी बस स्टैंड की सुविधा
लोगों को आजादी के बाद पहली बार बस स्टैंड की सुविधा मिलेगी। यहां पर राष्ट्रीय राजमार्ग 52 से जुड़े कस्बे में सैकड़ो की संख्या में यात्रियों की आवाजाही होती है। लेकिन बस स्टैंड नहीं होने से सर्दी, गर्मी व बारिश में यात्रियों को सड़क पर खड़े रहकर बसों का इंतजार करना पड़ता था।
बड़ी खबरेंView All
बूंदी
राजस्थान न्यूज़
ट्रेंडिंग