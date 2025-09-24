निगम की सख्ती: अब हर माह तीन हजार किलोमीटर चलने पर ही बनेगा वेतन

बूंदी. प्रदेश में लगातार घाटे से जूझ रही रोडवेज को उबारने के लिए मुख्यालय ने अब नई कवायद शुरु की है। निगम ने परिचालकों पर सख्ती बरते हुए निर्देश जारी किए है कि उन्हें अब हर माह तीन हजार किलोमीटर चलने के बाद ही वेतन दिया जाएगा। इससे उनकी मनमर्जी पर अंकुश भी लगेगा और परिचालक तय रुट पर अपना सफर पूरा कर सकेंगे। इससे रोडवेज की आय बढ़ेगी। साथ ही यात्रियों पर विश्वास बना रहेगा। रोडवेज के प्रबंध निदेशक ने सभी डिपो प्रबंधकों के साथ वीसी के जरिए आदेश में स्पष्ट कहा कि परिचालकों का वेतन अब हर माह तय रूट पर चलने पर ही बनाया जाएगा।