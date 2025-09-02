शहर की पुरानी आबादी के मकानों में आई दरारें, लोगों की रातों की नींद गायब

पहले भी आई थी दरारें

करकरा बाजार स्थित वार्ड संख्या 15 में 3 साल पहले भी आधा दर्जन मकानों में दरारें आई थी लेकिन उसकी भी जांच नहीं हो पाई हालांकि क्षेत्र में खंडहर हुए मकान को लोगों ने खाली कर दिया था। अब उसी के सामने वाले हिस्से में दरारें आने लग गई जो चिंता का विषय है। दरारें भूगर्भीय हलचल से भी आने की संभावना है क्योंकि यह वार्ड चंबल नदी किनारे में बसा हुआ है जो प्राचीन है। चंबल नदी किनारे वार्ड होने से भूगर्भीय हलचल की भी संभावना बढ़ती जा रही है लेकिन इस घटना से वार्ड के वासी डरे हुए हैं। प्रशासन भी इस बारे में गंभीर नहीं है।