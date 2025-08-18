खेतों में आई दरारें, धान की फसल होने लगी प्रभावित

किसान करेंगे प्रदर्शन

लबान. चंबल की नहरों के टेल क्षेत्र में सिंचाई के अभाव में खेत सूख रहे है। नहरों में पानी नहीं होने से पानी की मांग को लेकर परेशान किसान मंगलवार को लाखेरी उपखण्ड कार्यालय पर प्रदर्शन करेंगे। ख़रायता सरपंच बद्री लाल मीणा बताया कि क्षेत्र में चंबल की नहरों के सिंचित क्षेत्र में कोटड़ी, बलदेवपुरा घाट का बराणा, देईखेड़ा, झपायता, कोटाखुर्द, गुहाटा, लबान, माखिदा, बहदावली, बगली, बड़ाखेड़ा, पापड़ी, ढगारिया, डडवाडा, रामगंज, मलिकपुरा, प्रतापगढ़, छप्पनपुरा, मलिकपुरा आदि गांवों में पानी के अभाव में सोयाबीन की फसल सूखने के कगार पर है और नहरों में पानी नहीं पहुंच पा रहा है, जबकि मात्र एक पानी की जरूरत है। कई बार प्रशासन को अवगत करवाने पर भी किसान की सुध नहीं ली जा रही है। मीणा ने बताया कि मंगलवार को क्षेत्र के सभी पंचायतों के सरपंच नहरी जल प्रबंधन समिति अध्यक्ष व किसानों के के साथ टेल में नहरी पानी पहुंचाने की मांग को लेकर प्रदर्शन किया जाएगा।