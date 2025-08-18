Patrika LogoSwitch to English

बूंदी

खेतों में आई दरारें, धान की फसल होने लगी प्रभावित

क्षेत्र में पिछले एक पखवाड़े से भी ज्यादा का समय बीतने को आया, लेकिन बरसात नहीं होने से किसानों की चिंता बढ़ने लगी है।

बूंदी

pankaj joshi

Aug 18, 2025

खेतों में आई दरारें, धान की फसल होने लगी प्रभावित
नोताडा. पानी के अभाव में धान के खेतों में आने लगी दरारें।

नोताडा. क्षेत्र में पिछले एक पखवाड़े से भी ज्यादा का समय बीतने को आया, लेकिन बरसात नहीं होने से किसानों की चिंता बढ़ने लगी है। रोजाना आसमान में काले बादल आते है और बिन बरसे ही निकल जाते हैं। ऐसे में अब किसानों द्वारा नहरी पानी की मांग बढ़ने लगी है। भाजपा नेता रामसिंह चौधरी, किसान गिरराज गोतम आदि ने बताया की क्षेत्र में धान का रकबा अधिक है और धान की फसल को पानी की ज्यादा जरूरत होती है।

ऐसे में एक पखवाड़े से बरसात नहीं होने के कारण धान के खेतों में दरारें नजर आने लगी है। किसानों ने बताया की सीएडी द्वारा मॉनिटरिंग करके नोताडा व मालिकपुरा माइनर के टेल तक पानी पहुंचाया जाए, ताकी किसानों की सुलगती फसलों को जीवनदान मिल सके। जिन किसानों के निजी डीजल इंजन या पानी की मोटर लगी हुई है, उन्होंने तो पानी देना शुरू कर दिया, लेकिन जिनके खेतों में संसाधन नहीं है वह या तो बरसात या नहर की आस लगाए बैठे हैं।

उधर मामले पर जल वितरण समिति मालिक पुरा के अध्यक्ष रामगोपाल चौधरी ने बताया की नहर सुखी पड़ी हुई है आठ दिन से सीएडी के अधिकारियों को बार बार करवाकर नहरों में पानी बढ़ाने की मांग कर रहे हैं, लेकिन अब तक भी नहरों में पानी नहीं पहुंच पा रहा है। नोताडा माइनर तो बिलकुल सुखी पड़ी हुई है।

किसान करेंगे प्रदर्शन
लबान. चंबल की नहरों के टेल क्षेत्र में सिंचाई के अभाव में खेत सूख रहे है। नहरों में पानी नहीं होने से पानी की मांग को लेकर परेशान किसान मंगलवार को लाखेरी उपखण्ड कार्यालय पर प्रदर्शन करेंगे। ख़रायता सरपंच बद्री लाल मीणा बताया कि क्षेत्र में चंबल की नहरों के सिंचित क्षेत्र में कोटड़ी, बलदेवपुरा घाट का बराणा, देईखेड़ा, झपायता, कोटाखुर्द, गुहाटा, लबान, माखिदा, बहदावली, बगली, बड़ाखेड़ा, पापड़ी, ढगारिया, डडवाडा, रामगंज, मलिकपुरा, प्रतापगढ़, छप्पनपुरा, मलिकपुरा आदि गांवों में पानी के अभाव में सोयाबीन की फसल सूखने के कगार पर है और नहरों में पानी नहीं पहुंच पा रहा है, जबकि मात्र एक पानी की जरूरत है। कई बार प्रशासन को अवगत करवाने पर भी किसान की सुध नहीं ली जा रही है। मीणा ने बताया कि मंगलवार को क्षेत्र के सभी पंचायतों के सरपंच नहरी जल प्रबंधन समिति अध्यक्ष व किसानों के के साथ टेल में नहरी पानी पहुंचाने की मांग को लेकर प्रदर्शन किया जाएगा।

