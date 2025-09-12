कमरों में दरारें आई, बरामदे में लगाई कक्षाएं

वार्ड पंच सत्यनारायण जांगिड़ ने बताया कि विद्यालय में दशकों पुराने जर्जर तीन कमरों को तो विभाग ने सर्वे के बाद अनुपयुक्त मानते हुए जमीदोंज करवा दिया। शेष तीन कमरों को मरमत के योग्य बताया था, लेकिन गुरुवार को उन कमरों की दीवारों में दरारें आने से अब बच्चों को बरामदे में ही बैठ कर पढ़ना पड़ रहा है।