कमरों में दरारें आई, बरामदे में लगाई कक्षाएं

लबान. क्षेत्र के चहिचागांव में राजकीय संस्कृत उच्च प्राथमिक विद्यालय में कमरों में दीवारों पर दरारे आने से बच्चों को बरामदे में बैठ कर पढ़ना पड़ रहा है।
वार्ड पंच सत्यनारायण जांगिड़ ने बताया कि विद्यालय में दशकों पुराने जर्जर तीन कमरों को तो विभाग ने सर्वे के बाद अनुपयुक्त मानते हुए जमीदोंज करवा दिया। शेष तीन कमरों को मरमत के योग्य बताया था, लेकिन गुरुवार को उन कमरों की दीवारों में दरारें आने से अब बच्चों को बरामदे में ही बैठ कर पढ़ना पड़ रहा है।
विद्यालय के कार्यवाहक प्रधानाध्यापिका नीलिमा हाड़ा ने बताया कि विद्यालय के कमरों की दीवारों में दरारें आने की जानकारी मिलने पर ग्रामीण विद्यालय पहुंचे और क्षतिग्रस्त कमरों को बन्द कर सभी कक्षाओं के छात्रों को एक साथ ही बैठा कर पढ़ाई करवा रहे है। घटनाक्रम से विभाग के उच्चाधिकारियों को अवगत करवा दिया है।