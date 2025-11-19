कार्तिक मेले में सांस्कृतिक कार्यक्रम की रही धूम

लविशा एण्ड ग्रुप के कलाकारों ने बॉलीवुड पैरोडी की उम्दा प्रस्तुति देकर दर्शकों को बांधे रखा। दिपिका ने एजुकेशन सांग के माध्यम से शिक्षा पर रेखांकित करते हुए मनमोहक प्रस्तुतियां दी। माही ने साथियों के साथ राजस्थानी गीत प्रस्तुत किया। अन्या के ग्रुप ने बना और बना बागा में झूला गीत पर नृत्य पेश किया। इतिशा ने रण में कूद पड़ी काली पर प्रस्तुति दी। लवन्या ने देश भक्ति सांग के माध्यम से देशभक्ति को रेखांकित किया तो युवा झूम उठे। पुल्तिक ने बरसों रे मेघा ऊंचा लंबा कद गीत पर नृत्य किया। पायल ने धरती धोरा री गीत के माध्यम से धरा का गुणगान किया तो दर्शक मंत्रमुग्ध हो गए। चंचल ने मारी बिनती के गोरे गोरे गाल गीत पर प्रस्तुति दी। केशव रंगमंच पर ठूमक ठूमक कदमों से बाल प्रतिभाओं ने पंजाबी सांग, मराठी सांग, हिन्दी, राजस्थानी गीतों की खुशबू बिखेरती। यहां 48 प्रस्तुतियां देकर दर्शकों को देर रात तक रोके रखा। कार्तिक मेला समिति ने बाल कलाकारों को पुरस्कृत किया।