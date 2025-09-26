माता के गीतों के बीच हो रहे डांडिया व गरबा

बूंदी. शहर सहित जिलेभर में खुले पांडाल में डांडिया खनकना शुरू हो गया है। कई सामाजिक संगठनों की ओर डांडिया के आयोजन हो रहे है। आर्यिका सत्यमति माताजी के अवतरण दिवस के कार्यक्रम की श्रृंखला में बुधवार रात को चौगान जैन मंदिर में गरबा डांडिया कार्यक्रम हुआ। जिसमें धार्मिक भजनों पर सभी ने ओपन डांडिया किया।