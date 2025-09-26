माता के गीतों के बीच हो रहे डांडिया व गरबा

बूंदी. शहर सहित जिलेभर में खुले पांडाल में डांडिया खनकना शुरू हो गया है। कई सामाजिक संगठनों की ओर डांडिया के आयोजन हो रहे है। आर्यिका सत्यमति माताजी के अवतरण दिवस के कार्यक्रम की श्रृंखला में बुधवार रात को चौगान जैन मंदिर में गरबा डांडिया कार्यक्रम हुआ। जिसमें धार्मिक भजनों पर सभी ने ओपन डांडिया किया।
आर्यिका सत्यमती माताजी व आर्यिका हेमश्री माताजी के सानिध्य में कार्यक्रम की शुरूआत समाज अध्यक्ष संतोष पाटनी व महोत्सव संयोजक दीपक गंगवाल द्वारा दीप प्रज्जवलन करके किया गया। डांडिया बाल ब्रह्चारिणी प्रीति व पलक बहन की अगुवाई में सपन्न हुआ, जिसमें सभी ने डांडिया किया। प्रतियोगिता के विजेताओं को पुरस्कृत किया गया।