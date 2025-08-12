झूल रहे विद्युत तारों से खतरा, हादसा होने का अंदेशा

कापरेन. शहर के वार्ड आठ तुर्किया बस्ती में निकल रही विद्युत निगम की एलटी लाइन झूलने से काफी नीची हो गई है, जिससे लाइन के छूने पर हादसे का डर बना रहता है। वहीं अड़ीला गांव में मुख्य सीपेज ड्रेन के सहारे गुजर रही 33केवी विद्युत लाइन के पोल झुक कर ड्रेन में लटक रहे हैं, जिससे कभी भी हादसा होने का अंदेशा बना रहता है। ग्रामीणों ने 33केवी लाइन के झूल रहे विद्युत पोल को दुरुस्त करने की मांग की है।
पार्षद विनोद मेघवाल ने बताया कि शहर के वार्ड आठ में बस्ती के बीच गुजर रही 11 केवी विद्युत लाइन के तार झूल कर इतने नीचे हो रहे हैं कि महिलाएं सिर पर मटकी लेकर आने के दौरान भी छूने का खतरा बना रहता है। ट्रैक्टर ट्रॉली आदि बड़े वाहनों के गुजरने के दौरान लाइनों के छूने पर करंट आने का अंदेशा बना रहता है।
वार्ड वासियों ने लाइनों को ठीक करवाने की मांग की है। उधर नगरपालिका क्षेत्र के अडीला गांव में आबादी से थोड़ी दूरी पर निकल रही मुख्य सीपेज ड्रेन के सहारे लगे 33केवी लाइन के विद्युत पोल झुक कर ड्रेन में गिरने के कगार पर पहुंच गए हैं, जिनसे कभी भी बड़ा हादसा होने की आशंका बनी रहती है। ग्रामीणो ने विद्युत निगम से जल्द विद्युत लाइनों को दुरुस्त करवाने की मांग की है।