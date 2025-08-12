झूल रहे विद्युत तारों से खतरा, हादसा होने का अंदेशा

कापरेन. शहर के वार्ड आठ तुर्किया बस्ती में निकल रही विद्युत निगम की एलटी लाइन झूलने से काफी नीची हो गई है, जिससे लाइन के छूने पर हादसे का डर बना रहता है। वहीं अड़ीला गांव में मुख्य सीपेज ड्रेन के सहारे गुजर रही 33केवी विद्युत लाइन के पोल झुक कर ड्रेन में लटक रहे हैं, जिससे कभी भी हादसा होने का अंदेशा बना रहता है। ग्रामीणों ने 33केवी लाइन के झूल रहे विद्युत पोल को दुरुस्त करने की मांग की है।