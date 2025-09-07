हुण्डेश्वर महादेव के शिखर से मलबा गिरा

जानकारी अनुसार पांडव कालीन निर्मित हुंडेश्वर महादेव मंदिर कई दशक पुराना है।यहां पर विशाल शिवलिंग के दर्शन करने आते हैं। शनिवार को तेजाजी मेले के दौरान शाम को तेज बारिश का दौर चला एवं मेघों की गर्जना के साथ मंदिर के बीच का कुछ हिस्सा भरभरा कर गिर गया। लोगों का कहना था की बारिश के दौरान यहां पर श्रद्धालु मंदिर के अंदर व साइड पर बैठे थे। बाहर खड़े रहते तो बड़ा हादसा होने की आशंका थी। वहीं कस्बे के पूर्व सरपंच हनुमान व्यास ने बताया कि त्रिवेणी चौक के पास स्थित एक पुराने मकान का छज्जा भी बारिश के दौरान गिर गया।