मारपीट करने वाले एसएचओ को निलंबित करने की मांग, किया प्रदर्शन

गैर सरकारी विद्यालयों के संगठन स्कूल शिक्षा परिवार के बैनर तले प्रदेश व्यापी आव्हान के तहत शुक्रवार को गैर सरकारी विद्यालय संचालकों ने जिला कलक्टर को डीजीपी के नाम का, जिला शिक्षा अधिकारी माध्यमिक व प्रारंभिक को ज्ञापन सौंपकर खेड़ली भरतपुर के संचालक के साथ पुलिस द्वारा मारपीट करने के विरोध में एवं जिले में बिना मान्यता प्राप्त विद्यालयों के खिलाफ कार्रवाई करने सहित कई मांगों को लेकर प्रदर्शन किया

बूंदी

Narendra Agarwal

Oct 04, 2025

मारपीट करने वाले एसएचओ को निलंबित करने की मांग, किया प्रदर्शन

बूंदी. गैर सरकारी विद्यालयों के संगठन स्कूल शिक्षा परिवार के सदस्य विरोध प्रदर्शन करते हुए।

बूंदी. गैर सरकारी विद्यालयों के संगठन स्कूल शिक्षा परिवार के बैनर तले प्रदेश व्यापी आव्हान के तहत शुक्रवार को गैर सरकारी विद्यालय संचालकों ने जिला कलक्टर को डीजीपी के नाम का, जिला शिक्षा अधिकारी माध्यमिक व प्रारंभिक को ज्ञापन सौंपकर खेड़ली भरतपुर के संचालक के साथ पुलिस द्वारा मारपीट करने के विरोध में एवं जिले में बिना मान्यता प्राप्त विद्यालयों के खिलाफ कार्रवाई करने सहित कई मांगों को लेकर प्रदर्शन किया।
ज्ञापन के जरिए स्कूल शिक्षा परिवार के जिलाध्यक्ष श्योजी लाल गुर्जर व जिला प्रभारी दिलीप ङ्क्षसह हाड़ा ने बताया कि भरतपुर के खेड़ली मोड़ के स्कूल संचालक के साथ बिना वजह थाने के एसएचओ द्वारा मारपीट की गई। जिससे राज्यभर के संचालकों में रोष व्याप्त है। तुरूत प्रभाव से एसएचओ को निलंबित किया जाकर उचित कार्रवाई की जाएं। वहीं ज्ञापन के माध्यम से बताया कि जिलेभर में दर्जनों स्कूल बिना मान्यता प्राप्त संचालित हो रही है।
साथ ही कई स्कूलों की मान्यता प्रारंभिक होने पर दसवीं तक एवं दसवीं तक मान्यता के दर्जनों स्कूलों द्वारा बारहवीं कक्षा में डमी एडमिशन देकर विद्यार्थियोंके साथ धोखा किया जा रहा है। ज्ञापन के जरिए बिना मान्यता प्राप्त स्कूलों व डमी एडमिशन देने वालों पर कार्रवाई की मांग की गई है। संभाग उपाध्यक्ष मदनलाल कुमावत, सुरेश गुंजल, के.पाटन ब्लॉक अध्यक्ष महेंद्र ङ्क्षसह हाड़ा, तालेड़ा अध्यक्ष प्रमोद शर्मा, बूंदी अध्यक्ष राधेश्याम प्रजापत, हिण्डोली प्रभारी शिवजी राम मीणा व संयोजक नरेंद्र कुमावत ने समस्या से अवगत कराया।

Hindi News / Rajasthan / Bundi / मारपीट करने वाले एसएचओ को निलंबित करने की मांग, किया प्रदर्शन

