खेल मैदान होने के बावजूद भी खेलों से वंचित हो रहे बच्चे

इनका कहना है

स्कूल के खेल मैदान को डवलप करने के लिए लाखों रुपए की आवश्यकता है। इस मैदान में पानी का निकास नहीं है जिसके कारण मैदान में पानी भरा रहता है। और यहां की जमीन भी उबड़-खाबड़ है। जिसे समतल करने के लिए लाखों रुपए की मिट्टी डलेगी। तब जाकर यह मैदान बच्चों के खेलने लायक हो सकता है। सरकार के द्वारा 2025 में 15 लाख रुपए बाउंड्री वॉल के लिए स्वीकृत किए हैं जिसमें करीब 1000 फीट बाउंड्री वॉल हो पाएगी बाउंड्री वॉल का निर्माण कार्य जारी है। मैदान के चारों ओर बाउंड्री वॉल होना जरूरी है प्रयास जारी है शीघ्र ही खेल मैदान को बच्चों के खेलने के लिए तैयार किया जाएगा।

राकेश जैन प्रधानाचार्य, राजकीय सीनियर सेकेंडरी स्कूल सुवासा