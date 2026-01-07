कड़ाके की सर्दी के बावजूद तिलचौथ पर उमड़ा आस्था का सैलाब

बूंदी. चौथमाता मेले में दर्शन करने आए श्रद्धालु।
बूंदी. तिलचौथ पर मंगलवार को शहर के बाणगंगा पहाड़ी पर स्थित चौथ माता के दरबार में श्रद्धा और आस्था का सैलाब उमड़ पड़ा। माता की एक झलक पाने को श्रद्धालु सुबह से ही बेताब नजर आए। कड़ाके की ठंड और घने कोहरे के बावजूद भक्तों का उत्साह देखते ही बन रहा था। हाथों में ध्वज, मुख पर माता रानी के जयकारे और भजनों की धुन पर झूमते श्रद्धालुओं से सडक़ें पूरी तरह भर गई।
कोई कनक दंडवत करता हुआ माता के दरबार की ओर बढ़ा तो कोई जयकारों के बीच नृत्य करता नजर आया। अलसुबह से ही श्रद्धालुओं का रैला मत्था टेकता हुआ माता के दरबार में पहुंचता रहा। जिले सहित हाड़ौती अंचल और दूर-दराज के गांवों से भी बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचे। मंदिर परिसर और मेला क्षेत्र दिनभर लोगों से अटा रहा। पुलिस प्रशासन की ओर से सुरक्षा के माकूल इंतजाम रहे। वर्दी के साथ सादे ड्रेस में भी जवान मुस्तैद दिखाई दिए। श्रद्धालुओं के आने का सिलसिला शाम तक जारी रहा।
जगह-जगह लगे भंडारे
पग-पग पर विभिन्न संगठनों की ओर से भंडारे लगाए गए। श्रद्धालुओं के लिए खिचड़ी, गाजर का हलवा, चाय-पकौड़ी व पेयजल की नि:शुल्क व्यवस्था की गई।
पैदल ही पहुंचे माता के दरबार
चौथ माता के जयकारों के साथ श्रद्धालु पैदल ही माता के दरबार में पहुंचे। पुलिस ने वाहनों को मंदिर से करीब पांच किलोमीटर दूर ही रोक दिया। भीड़ अधिक होने के चलते सुबह से ही जैतसागर रोड पर वाहनों का प्रवेश बंद रहा। अङ्क्षहसा सर्किल, मीरागेट, बड़ा रामद्वारा और फूलसागर रोड से बेरिकेड्स लगाकर वाहनों को रोका गया।
बच्चे बिछड़े, मोबाइल गुम हो गए
मेले के दौरान कई बच्चे अपने अभिभावकों से बिछड़ते नजर आए, वहीं कई मोबाइल गुम होने की सूचनाएं भी प्रसारित होती रही। चौथमाता मंदिर विकास समिति अध्यक्ष गोपाल गुर्जर, संरक्षक रामप्रताप मीणा, महामंत्री पुरुषोत्तम नुवाल, कोषाध्यक्ष शंकर मेवाड़ा सुनील हाड़ोती सहित अन्य पदाधिकारी व्यवस्थाओं में जुटे रहे। माइक के माध्यम से खोए बच्चों और मोबाइल से संबंधित सूचनाएं लगातार दी जाती रहीं। ऐसे में परिजन भी प्रसारण स्थल पर पहुंचे और बच्चों से मिले। मेले का समापन बुधवार को होगा।
मेले का उठाया लुत्फ, जमकर की खरीदारी
चौथमाता परिसर में लगे मेले में श्रद्धालुओं ने जमकर खरीदारी की। मंदिर के नीचे परिसर में मेला भरा गया, वहीं मीरागेट से चौथ माता तक जगह-जगह दुकानें सजी रहीं। बच्चों के झूले-चकरी से लेकर महिलाओं के घरेलू सामान तक की दुकानें आकर्षण का केंद्र रहीं। युवाओं ने चाट-पकौड़ी का आनंद लिया तो महिलाएं खरीदारी करती नजर आईं।
