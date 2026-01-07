7 जनवरी 2026,

बुधवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

राशिफल 2026

Magh Mela 2026

Attack On Venezuela

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

video_icon

शॉर्ट्स

catch_icon

प्लस

epaper_icon

ई-पेपर

profile_icon

प्रोफाइल

बूंदी

कड़ाके की सर्दी के बावजूद तिलचौथ पर उमड़ा आस्था का सैलाब

तिलचौथ पर मंगलवार को शहर के बाणगंगा पहाड़ी पर स्थित चौथ माता के दरबार में श्रद्धा और आस्था का सैलाब उमड़ पड़ा। माता की एक झलक पाने को श्रद्धालु सुबह से ही बेताब नजर आए। कड़ाके की ठंड और घने कोहरे के बावजूद भक्तों का उत्साह देखते ही बन रहा था।

2 min read
Google source verification

बूंदी

image

Narendra Agarwal

Jan 07, 2026

कड़ाके की सर्दी के बावजूद तिलचौथ पर उमड़ा आस्था का सैलाब

बूंदी. चौथमाता मेले में दर्शन करने आए श्रद्धालु।

बूंदी. तिलचौथ पर मंगलवार को शहर के बाणगंगा पहाड़ी पर स्थित चौथ माता के दरबार में श्रद्धा और आस्था का सैलाब उमड़ पड़ा। माता की एक झलक पाने को श्रद्धालु सुबह से ही बेताब नजर आए। कड़ाके की ठंड और घने कोहरे के बावजूद भक्तों का उत्साह देखते ही बन रहा था। हाथों में ध्वज, मुख पर माता रानी के जयकारे और भजनों की धुन पर झूमते श्रद्धालुओं से सडक़ें पूरी तरह भर गई।

कोई कनक दंडवत करता हुआ माता के दरबार की ओर बढ़ा तो कोई जयकारों के बीच नृत्य करता नजर आया। अलसुबह से ही श्रद्धालुओं का रैला मत्था टेकता हुआ माता के दरबार में पहुंचता रहा। जिले सहित हाड़ौती अंचल और दूर-दराज के गांवों से भी बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचे। मंदिर परिसर और मेला क्षेत्र दिनभर लोगों से अटा रहा। पुलिस प्रशासन की ओर से सुरक्षा के माकूल इंतजाम रहे। वर्दी के साथ सादे ड्रेस में भी जवान मुस्तैद दिखाई दिए। श्रद्धालुओं के आने का सिलसिला शाम तक जारी रहा।

जगह-जगह लगे भंडारे
पग-पग पर विभिन्न संगठनों की ओर से भंडारे लगाए गए। श्रद्धालुओं के लिए खिचड़ी, गाजर का हलवा, चाय-पकौड़ी व पेयजल की नि:शुल्क व्यवस्था की गई।

पैदल ही पहुंचे माता के दरबार
चौथ माता के जयकारों के साथ श्रद्धालु पैदल ही माता के दरबार में पहुंचे। पुलिस ने वाहनों को मंदिर से करीब पांच किलोमीटर दूर ही रोक दिया। भीड़ अधिक होने के चलते सुबह से ही जैतसागर रोड पर वाहनों का प्रवेश बंद रहा। अङ्क्षहसा सर्किल, मीरागेट, बड़ा रामद्वारा और फूलसागर रोड से बेरिकेड्स लगाकर वाहनों को रोका गया।

बच्चे बिछड़े, मोबाइल गुम हो गए
मेले के दौरान कई बच्चे अपने अभिभावकों से बिछड़ते नजर आए, वहीं कई मोबाइल गुम होने की सूचनाएं भी प्रसारित होती रही। चौथमाता मंदिर विकास समिति अध्यक्ष गोपाल गुर्जर, संरक्षक रामप्रताप मीणा, महामंत्री पुरुषोत्तम नुवाल, कोषाध्यक्ष शंकर मेवाड़ा सुनील हाड़ोती सहित अन्य पदाधिकारी व्यवस्थाओं में जुटे रहे। माइक के माध्यम से खोए बच्चों और मोबाइल से संबंधित सूचनाएं लगातार दी जाती रहीं। ऐसे में परिजन भी प्रसारण स्थल पर पहुंचे और बच्चों से मिले। मेले का समापन बुधवार को होगा।

मेले का उठाया लुत्फ, जमकर की खरीदारी
चौथमाता परिसर में लगे मेले में श्रद्धालुओं ने जमकर खरीदारी की। मंदिर के नीचे परिसर में मेला भरा गया, वहीं मीरागेट से चौथ माता तक जगह-जगह दुकानें सजी रहीं। बच्चों के झूले-चकरी से लेकर महिलाओं के घरेलू सामान तक की दुकानें आकर्षण का केंद्र रहीं। युवाओं ने चाट-पकौड़ी का आनंद लिया तो महिलाएं खरीदारी करती नजर आईं।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Updated on:

07 Jan 2026 11:55 am

Published on:

07 Jan 2026 11:53 am

Hindi News / Rajasthan / Bundi / कड़ाके की सर्दी के बावजूद तिलचौथ पर उमड़ा आस्था का सैलाब

बड़ी खबरें

View All

बूंदी

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

Bundi: जाम के बाद प्रशासन बैकफुट पर, दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेस-वे पर 8 जनवरी तक आवागमन बंद

highway
बूंदी

गुस्साए परिजनों व ग्रामीणों ने हाइवे पर लगाया ढाई घंटे जाम

धान बेचने जा रहा किसान ट्रैक्टर से उछलकर ट्रोले के पहिए के नीचे आया, मौके पर मौत
बूंदी

Rajasthan: हादसे में मृतकों और घायलों के परिवार को मिलेगा इतने लाख रुपए मुआवजा, 7 जनवरी तक बंद रहेगा एक्सप्रेस-वे

Bundi-Accident-Photos
बूंदी

‘कभी नहीं भूल पाऊंगा भयावह मंजर…’, प्रत्यक्षदर्शी ने बताया बूंदी हादसे का दिल को झकझोर देने वाला हाल

Bundi Accident
बूंदी

Bundi: ‘अधूरी रह गई आखिरी ख्वाहिश…’, 1 साल के बेटे को गोद में लेकर रोती रही पत्नी, हादसे ने छीन लिया 3 बच्चों के सिर से पिता का साया

Bundi Accident
बूंदी
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.