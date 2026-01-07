कड़ाके की सर्दी के बावजूद तिलचौथ पर उमड़ा आस्था का सैलाब

कोई कनक दंडवत करता हुआ माता के दरबार की ओर बढ़ा तो कोई जयकारों के बीच नृत्य करता नजर आया। अलसुबह से ही श्रद्धालुओं का रैला मत्था टेकता हुआ माता के दरबार में पहुंचता रहा। जिले सहित हाड़ौती अंचल और दूर-दराज के गांवों से भी बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचे। मंदिर परिसर और मेला क्षेत्र दिनभर लोगों से अटा रहा। पुलिस प्रशासन की ओर से सुरक्षा के माकूल इंतजाम रहे। वर्दी के साथ सादे ड्रेस में भी जवान मुस्तैद दिखाई दिए। श्रद्धालुओं के आने का सिलसिला शाम तक जारी रहा।