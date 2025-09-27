देव जी का थाना का बाजार बंद, मुख्य मार्ग पर ग्रामीणों ने किया जाम

भारी वाहन से कुचलकर मर रही गायों को बचाने की मांग
हिण्डोली. ग्राम देव जी का थाना में शुक्रवार रात को एक डंपर से कुचलकर मरी गाय के विरोध में ग्रामीणों ने शनिवार सुबह देव जी का थाना का बाजार बंद कर मुख्य मार्ग पर जाम कर दिया।
गांव के युवाओं का कहना है कि जहाजपुर से देव जी का थाना की ओर और भारी वाहन आते हैं एवं सडक़ों पर बैठी गायों को कुचल चले जाते हैं। शाम को भी एक गाय को कुचल दिया था। जिस पर डंपर को पकडकऱ पुलिस को सौप था ।लेकिन पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं कि। इसके विरोध में ग्रामीण ने जाम कर रखा है। जिससे हिण्डोली देव जी का थाना- जहाजपुर मार्ग अवरुद्ध हो रहा है।
न्यायालय से पुलिस को चकमा देकर फरार हुआ आरोपी
बूंदी . न्यायालय परिसर में शुक्रवार को उस समय हडक़ंप मच गया, जब चोरी का आरोपी पुलिस को चकमा देकर फरार हो गया। गनीमत रही थोड़ी दूर भागने में आरोपी को पुलिस ने दबोच लिया। तब जाकर पुलिस ने राहत की सांस ली और आरोपी को जेल भेज दिया। जानकारी अनुसार सदर थाना पुलिस ने दो दिन पूर्व पुराना माटूंदा रोड हाल हरिधाम कॉलोनी निवासी प्रदीप बैरागी को चोरी के दर्ज प्रकरण में गिरफ्तार किया था, जिसका रिमांड पूरा होने के बाद पुलिस आरोपी को न्यायालय में पेश करने ले गई।
जहां न्यायालय से आरोपी को जेल भेजने के आदेश के बाद हेड कांस्टेबल जेल वांरट लेने चला गया और तभी आरोपी सिपाही को चकमा देकर मौके से फरार हो गया। जैसे ही पुलिस कर्मी को आरोपी के भागने का पता चला तो कांस्टेबल ने आरोपी का पीछा करते हुए रेडक्रॉस के यहां दबोच लिया। हालांकि आरोपी के फरार होने पर पुलिस महकमे में हडक़म्प मच गया। आरोपी शातिर किस्म का अपराधी है।