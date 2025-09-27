देव जी का थाना का बाजार बंद, मुख्य मार्ग पर ग्रामीणों ने किया जाम

हिण्डोली. ग्राम देव जी का थाना में शुक्रवार रात को एक डंपर से कुचलकर मरी गाय के विरोध में ग्रामीणों ने शनिवार सुबह देव जी का थाना का बाजार बंद कर मुख्य मार्ग पर जाम कर दिया।

गांव के युवाओं का कहना है कि जहाजपुर से देव जी का थाना की ओर और भारी वाहन आते हैं एवं सडक़ों पर बैठी गायों को कुचल चले जाते हैं। शाम को भी एक गाय को कुचल दिया था। जिस पर डंपर को पकडकऱ पुलिस को सौप था ।लेकिन पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं कि। इसके विरोध में ग्रामीण ने जाम कर रखा है। जिससे हिण्डोली देव जी का थाना- जहाजपुर मार्ग अवरुद्ध हो रहा है।