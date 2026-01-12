Bundi : विदेशों में भी छोटीकाशी के चावल की धाक, कोटा-बूंदी क्षेत्र का 5000 करोड़ टर्न ओवर

लागत के अनुरूप मिले दाम

राजस्थान में धान का कटोरा कहे जाने वाले जिले की विदेश में पहचान बनाने वाले धान को लेकर दामों को लेकर सरकार को अन्य राज्यों के मुताबिक यहां पर भी धान का दाम तैयार किया जाए। ताकि किसानों को संबल मिल सके।इस वर्ष धान के दामों में सात सौ से लगभग 12सौ रुपए तक की गिरावट के चलते किसानों को कई जगह पर लागत मूल्य निकालने में भी पसीने छूट गए। अलग अलग किस्म के अनुसार धाम के दाम तय होते है। जिले मेें धान के प्रति किसानों की रुचि बढऩे से रकबा भी बढ़ा है, वहीं मौसम भी साथ देरहा है। वर्तमान में किसानों के बीज के दाम भी सताने लगे हैं। किसानों को सौ से सवा सौ रुपए अधिक तक के धान के बीज के सभी वैरायटी धान के दाम देने पड़ रहे हैं।