12 जनवरी 2026,

सोमवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

शहादत को सलाम

WPL 2026

Magh Mela 2026

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

बूंदी

Bundi : विदेशों में भी छोटीकाशी के चावल की धाक, कोटा-बूंदी क्षेत्र का 5000 करोड़ टर्न ओवर

चंबल कमांड सिंचित क्षेत्र में धान उत्पादन के कारण बूंदी जिले के बासमती चावल ने देश विदेश में अलग पहचान बनाई। बूंदी के बासमती चावल की महक व गुणवत्ता का गुणगान होने से यहां धान उत्पादक किसानों के चेहरे खिले हुए हैं।

2 min read
Google source verification

बूंदी

image

Narendra Agarwal

Jan 12, 2026

विदेशों में भी छोटीकाशी के चावल की धाक, कोटा-बूंदी क्षेत्र का 5000 करोड़ टर्न ओवर

धान का कटोरा

बूंदी.रामगंजबालाजी. चंबल कमांड सिंचित क्षेत्र में धान उत्पादन के कारण बूंदी जिले के बासमती चावल ने देश विदेश में अलग पहचान बनाई। बूंदी के बासमती चावल की महक व गुणवत्ता का गुणगान होने से यहां धान उत्पादक किसानों के चेहरे खिले हुए हैं। कृषि विभाग के अनुसार जिले में इस वर्ष 81 हजार 875 हेक्टेयर में धान की रोपाई व बुवाई की गई थी। इस वर्ष अच्छी बरसात होने के बाद धान का औसत उत्पादन 3 लाख 76 हजार 625 मैट्रिक टन हुआ। हालांकि गत वर्ष से इस बार भाव कम होने से किसानों में निराशा है।

इन देशों में होता है चावल निर्यात
बूंदी व कोटा जिले में बनने वाले चावल सभी खाड़ी देशों दुबई, इराक, ईरान, सऊदी अरब, तुर्की, यूरोप, कनाडा, यूएसए भेजा जाता है। इसके साथ ही भारत के कई राज्यों में चावल मांग के अनुरूप भेजा जाता है।

लागत के अनुरूप मिले दाम
राजस्थान में धान का कटोरा कहे जाने वाले जिले की विदेश में पहचान बनाने वाले धान को लेकर दामों को लेकर सरकार को अन्य राज्यों के मुताबिक यहां पर भी धान का दाम तैयार किया जाए। ताकि किसानों को संबल मिल सके।इस वर्ष धान के दामों में सात सौ से लगभग 12सौ रुपए तक की गिरावट के चलते किसानों को कई जगह पर लागत मूल्य निकालने में भी पसीने छूट गए। अलग अलग किस्म के अनुसार धाम के दाम तय होते है। जिले मेें धान के प्रति किसानों की रुचि बढऩे से रकबा भी बढ़ा है, वहीं मौसम भी साथ देरहा है। वर्तमान में किसानों के बीज के दाम भी सताने लगे हैं। किसानों को सौ से सवा सौ रुपए अधिक तक के धान के बीज के सभी वैरायटी धान के दाम देने पड़ रहे हैं।

कोटा- बूंदी में है 31 मिलें
चावल उत्पादन के लिए बूंदी जिले में 27 मिल हैं, जिसमें 26 मिल बूंदी में व एक मिल तालेड़ा में स्थित है। 4 मिल कोटा में है। रोजाना इन मिलों 50 हजार से 1 लाख बोरी धान की कुटाई कर चावल तैयार किया जा रहा है।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

12 Jan 2026 11:54 am

Hindi News / Rajasthan / Bundi / Bundi : विदेशों में भी छोटीकाशी के चावल की धाक, कोटा-बूंदी क्षेत्र का 5000 करोड़ टर्न ओवर

बड़ी खबरें

View All

बूंदी

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

Bundi : मकर संक्रांति में दो दिन शेष: देशभक्ति व अन्य थीम पर आई पतंगें

ऑपरेशन सिंदूर के रंग में सजेगा आसमां, कर्नल सोफिया और नरेन्द मोदी आएंगे नजर
बूंदी

Bundi : उपखण्ड अधिकारी के आश्वासन के बाद उतरा, ग्रामीणों ने किया प्रदर्शन

मकान निर्माण पर लगी रोक के विरोध में टंकी पर चढ़ा युवक
बूंदी

Bundi News: भाजपा पार्षद को सांड ने उठाकर फेंका, हाथ की हड्डी टूटी, शरीर में कई जगह आई चोटें

Bundi News
बूंदी

उपभोक्ताओं को हो रही परेशानी

ग्रिड स्टेशनों पर कर्मचारियों की कमी से जूझ रहा विद्युत निगम
बूंदी

न्यायिक व्यवस्था में बदलाव के विरोध में बार का प्रदर्शन, कार्य बहिष्कार रहा

रात्रिकालीन कोर्ट और केस ट्रांसफर के खिलाफ अधिवक्ताओं में रोष फूटा
बूंदी
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.