हाथों में अर्घ्य लेकर भजनों पर झूमे भक्त, भक्ति का उल्लास

चातुर्मास व्यवस्था समिति के अध्यक्ष पदम बरमुण्डा व उप संयोजक सुरेश कोटिया ने बताया कि अभिलाषा, लोकेश जैन, मीनाक्षी, अभिषेक जैन ने अपने विचार व्यक्त किए। चातुर्मास व्यवस्था समिति के कोषाध्यक्ष जंबू जैन ने बताया कि मंगलाचरण देवपुरा जैन पाठशाला की बालिकाओं ने किया। संचालन कोटा से आई प्रमिला जैन ने किया। संगीतकार आयुष जैन ने संगीतमय भजनों के बीच पूजन कराई। ब्र. मनीष भैया ने भी आचार्य शांतिसागर के उत्तर भारत के विहार पर प्रकाश डाला। इस अवसर पर बघेरवाल प्रांत के राष्ट्रीय अध्यक्ष महेन्द्र हरसोरा, दिनेश कोटिया, राजेन्द्र सामरिया ने भी विचार व्यक्त किए।