Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

बूंदी

भगवान देवनारायण की शोभायात्रा में उमड़े श्रद्धालु

नैनवां में रविवार को गुर्जर समाज के तत्वावधान में निकाली देवनारायण की शोभायात्रा में श्रद्धालु उमड़े रहे।

बूंदी

pankaj joshi

Sep 01, 2025

भगवान देवनारायण की शोभायात्रा में उमड़े श्रद्धालु
नैनवां. गुर्जर समाज द्वारा निकाली भगवान देवनारायण की शोभायात्रा में उमड़े श्रद्धालु।

नैनवां. नैनवां में रविवार को गुर्जर समाज के तत्वावधान में निकाली देवनारायण की शोभायात्रा में श्रद्धालु उमड़े रहे। आधा किमी लम्बी शोभायात्रा में ढोलक की थाप पर ठुमके लगाती चल रही घोडियां, अखाड़ेबाजों के करतब व मशक बैंड पर नृत्य करते चल रहे लोक कलाकार प्रमुख आकर्षण बने रहे।

शोभायात्रा में सबसे आगे घुड़सवार भगवान देवनारायण के ध्वज लेकर चल रहे थे तो उनके पीछे बग्गी पर सवार देवनारायण के विमान पर श्रद्धालु चंवर ढुलाते चल रहे थे। डीजे पर भजनों की धुन पर युवतियों व युवकों की टोलियों का नृत्य प्रमुख आकर्षण बने रहे। विभिन्न स्थानों से आए अखाड़ों के अखाडेबाज करतबों का प्रदर्शन करते चल रहे थे। शोभायात्रा में उमड़े श्रद्धालुओं के उमड़ने से शोभायात्रा गुजरी उस मार्ग पर घंटों तक वाहनों का आवागमन ठहरा रहा। यातायात व्यवस्था को बनाये रखने के लिए पुलिस को काफी मशक्कत करनी पड़ रही थी। शोभायात्रा पर जगह-जगह पुष्पवर्षा होती रही। विभिन्न सामाजिक संगठनों ने ठंडे पानी छबीले लगाई।

शोभायात्रा में घोडियों के ठुमके लोगों को मोहित कर रहे थे। शोभायात्रा के नजारों को देखने के लिए मकानों की छते व चबूतरिया अटी रही। अखाड़े बाजों का मार्ग में जहां पर भी करतब दिखाने का मुकाम लगा, वहां पर आवागमन ठहरा रहा। भजन मंडलिया भजनों की प्रस्तुति देती चल रही थी। रथ पर भगवान देवनारायण की झांकी व झांकी के आगे मशक के बैंड पर लोक कलाकार नृत्य करते चल रहे थे। शोभा यात्रा बूंदी रोड पर स्थित गुर्जर छात्रावास से रवाना होकर देइपोल चुंगी नाका, भगतसिंह सर्किल, कनकसागर तालाब की पाल, गढपोल, दपोला, घासभेरू चौक, टोडापोल होती हुई शाम को हाइवे स्थित देव बनी पहुंची। जहां सम्मान समारोह आयोजित किया।

जिसमें समाज की प्रतिभाओं व भामाशाहों का सम्मान किया। शोभायात्रा में महोत्सव संयोजक रामफूल विधुड़ी, वीर गुर्जर उत्थान समिति के तहसील अध्यक्ष हरिराम खटाणा, उपाध्यक्ष मियाराम फौजी, शिवराज खोड़वा, महावीर गुर्जर, संरक्षक शोजीलाल चेंची, कोषाध्यक्ष शिवकरण फौजी, पूर्व पार्षद हेमराज गुर्जर, पंचायत समिति सदस्य शंकरलाल गुर्जर, रामावतार डोई सहित समाज के प्रमुख लोग शामिल थे। थानाधिकारी कमलेश शर्मा, दयाराम मय पुलिस जाप्ते के साथ चल रहे थे।

दो दिवसीय मेला सम्पन्न
बरुन्धन. क्षेत्र के भरता बावड़ी में स्थित श्री देवनारायण मंदिर पर लगने वाले दो दिवसीय मेले का समापन शनिवार को हुआ। स्थानीय निवासी रजत मीणा ने बताया कि मेले से पूर्व मंदिर की साज सज्जा की गई। सप्तमी पर सवेरे से ही मंदिर पर श्रद्धालुओं के आने का सिलसिला शुरू हो गया था। मेले में हर प्रकार की दुकाने सजी थी।

इससे पूर्व रात्रि को डीजे साउंड के साथ गांव में तेजाजी महाराज की झंडी निकाल कर मंदिर परिसर में भजन संध्या का कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस दौरान कांग्रेस कमेटी प्रदेश सचिव जगरूप सिंह रंधावा, तालेड़ा पं.स. सदस्य रेखा मीणा, रामेश्वर गुर्जर, हरिशंकर मीणा, ओमप्रकाश बैरागी, नंदकिशोर मीणा, बजरंगलाल, नरेश शृंगी, ओमप्रकाश मीणा, मोहन मेहरा आदि मौजूद थे।

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

Bundi Rajasthan News

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

01 Sept 2025 06:13 pm

Hindi News / Rajasthan / Bundi / भगवान देवनारायण की शोभायात्रा में उमड़े श्रद्धालु

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Asia Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.

पत्रिका कनेक्ट