भगवान देवनारायण की शोभायात्रा में उमड़े श्रद्धालु

नैनवां. नैनवां में रविवार को गुर्जर समाज के तत्वावधान में निकाली देवनारायण की शोभायात्रा में श्रद्धालु उमड़े रहे। आधा किमी लम्बी शोभायात्रा में ढोलक की थाप पर ठुमके लगाती चल रही घोडियां, अखाड़ेबाजों के करतब व मशक बैंड पर नृत्य करते चल रहे लोक कलाकार प्रमुख आकर्षण बने रहे।
शोभायात्रा में सबसे आगे घुड़सवार भगवान देवनारायण के ध्वज लेकर चल रहे थे तो उनके पीछे बग्गी पर सवार देवनारायण के विमान पर श्रद्धालु चंवर ढुलाते चल रहे थे। डीजे पर भजनों की धुन पर युवतियों व युवकों की टोलियों का नृत्य प्रमुख आकर्षण बने रहे। विभिन्न स्थानों से आए अखाड़ों के अखाडेबाज करतबों का प्रदर्शन करते चल रहे थे। शोभायात्रा में उमड़े श्रद्धालुओं के उमड़ने से शोभायात्रा गुजरी उस मार्ग पर घंटों तक वाहनों का आवागमन ठहरा रहा। यातायात व्यवस्था को बनाये रखने के लिए पुलिस को काफी मशक्कत करनी पड़ रही थी। शोभायात्रा पर जगह-जगह पुष्पवर्षा होती रही। विभिन्न सामाजिक संगठनों ने ठंडे पानी छबीले लगाई।
शोभायात्रा में घोडियों के ठुमके लोगों को मोहित कर रहे थे। शोभायात्रा के नजारों को देखने के लिए मकानों की छते व चबूतरिया अटी रही। अखाड़े बाजों का मार्ग में जहां पर भी करतब दिखाने का मुकाम लगा, वहां पर आवागमन ठहरा रहा। भजन मंडलिया भजनों की प्रस्तुति देती चल रही थी। रथ पर भगवान देवनारायण की झांकी व झांकी के आगे मशक के बैंड पर लोक कलाकार नृत्य करते चल रहे थे। शोभा यात्रा बूंदी रोड पर स्थित गुर्जर छात्रावास से रवाना होकर देइपोल चुंगी नाका, भगतसिंह सर्किल, कनकसागर तालाब की पाल, गढपोल, दपोला, घासभेरू चौक, टोडापोल होती हुई शाम को हाइवे स्थित देव बनी पहुंची। जहां सम्मान समारोह आयोजित किया।
जिसमें समाज की प्रतिभाओं व भामाशाहों का सम्मान किया। शोभायात्रा में महोत्सव संयोजक रामफूल विधुड़ी, वीर गुर्जर उत्थान समिति के तहसील अध्यक्ष हरिराम खटाणा, उपाध्यक्ष मियाराम फौजी, शिवराज खोड़वा, महावीर गुर्जर, संरक्षक शोजीलाल चेंची, कोषाध्यक्ष शिवकरण फौजी, पूर्व पार्षद हेमराज गुर्जर, पंचायत समिति सदस्य शंकरलाल गुर्जर, रामावतार डोई सहित समाज के प्रमुख लोग शामिल थे। थानाधिकारी कमलेश शर्मा, दयाराम मय पुलिस जाप्ते के साथ चल रहे थे।
दो दिवसीय मेला सम्पन्न
बरुन्धन. क्षेत्र के भरता बावड़ी में स्थित श्री देवनारायण मंदिर पर लगने वाले दो दिवसीय मेले का समापन शनिवार को हुआ। स्थानीय निवासी रजत मीणा ने बताया कि मेले से पूर्व मंदिर की साज सज्जा की गई। सप्तमी पर सवेरे से ही मंदिर पर श्रद्धालुओं के आने का सिलसिला शुरू हो गया था। मेले में हर प्रकार की दुकाने सजी थी।
इससे पूर्व रात्रि को डीजे साउंड के साथ गांव में तेजाजी महाराज की झंडी निकाल कर मंदिर परिसर में भजन संध्या का कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस दौरान कांग्रेस कमेटी प्रदेश सचिव जगरूप सिंह रंधावा, तालेड़ा पं.स. सदस्य रेखा मीणा, रामेश्वर गुर्जर, हरिशंकर मीणा, ओमप्रकाश बैरागी, नंदकिशोर मीणा, बजरंगलाल, नरेश शृंगी, ओमप्रकाश मीणा, मोहन मेहरा आदि मौजूद थे।