भगवान देवनारायण की शोभायात्रा में उमड़े श्रद्धालु

शोभायात्रा में घोडियों के ठुमके लोगों को मोहित कर रहे थे। शोभायात्रा के नजारों को देखने के लिए मकानों की छते व चबूतरिया अटी रही। अखाड़े बाजों का मार्ग में जहां पर भी करतब दिखाने का मुकाम लगा, वहां पर आवागमन ठहरा रहा। भजन मंडलिया भजनों की प्रस्तुति देती चल रही थी। रथ पर भगवान देवनारायण की झांकी व झांकी के आगे मशक के बैंड पर लोक कलाकार नृत्य करते चल रहे थे। शोभा यात्रा बूंदी रोड पर स्थित गुर्जर छात्रावास से रवाना होकर देइपोल चुंगी नाका, भगतसिंह सर्किल, कनकसागर तालाब की पाल, गढपोल, दपोला, घासभेरू चौक, टोडापोल होती हुई शाम को हाइवे स्थित देव बनी पहुंची। जहां सम्मान समारोह आयोजित किया।