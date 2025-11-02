श्याम बाबा के जन्मोत्सव पर उमड़े श्रद्धालु

देई. श्रीदिव्य श्रीश्याम मंदिर देईधाम पर शनिवार को बाबा श्याम जन्मोत्सव के अवसर पर दर्शनों के लिए श्रद्धालु उमड़ पड़े, जिससे दिनभर मंदिर में बाबा श्याम के जयकारे गुंजायमान रहे। जन्मोत्सव को लेकर श्रीश्याम परिवार मंदिर समिति देईधाम द्वारा मंदिर पर सजावटी फूलों के साथ विद्युत साज सजावट से मंदिर को सजाया गया। श्रीश्याम मंदिर समिति अध्यक्ष गिरिराज जिन्दल, दुर्गाशंकर साहू ने बताया कि देवउठनी एकादशी बाबा श्याम के जन्मोत्सव पर बाबा के श्रृंगार के लिए कोलकाता दिल्ली से पुष्प मंगवाए गए है।