बूंदी

श्रीदिव्य श्रीश्याम मंदिर देईधाम पर शनिवार को बाबा श्याम जन्मोत्सव के अवसर पर दर्शनों के लिए श्रद्धालु उमड़ पड़े, जिससे दिनभर मंदिर में बाबा श्याम के जयकारे गुंजायमान रहे।

बूंदी

image

pankaj joshi

Nov 02, 2025

देई.दिव्यश्रीश्याम मंदिर देईधाम मंदिर मे दर्शनो के लिए उमडे लोग।

देई. श्रीदिव्य श्रीश्याम मंदिर देईधाम पर शनिवार को बाबा श्याम जन्मोत्सव के अवसर पर दर्शनों के लिए श्रद्धालु उमड़ पड़े, जिससे दिनभर मंदिर में बाबा श्याम के जयकारे गुंजायमान रहे। जन्मोत्सव को लेकर श्रीश्याम परिवार मंदिर समिति देईधाम द्वारा मंदिर पर सजावटी फूलों के साथ विद्युत साज सजावट से मंदिर को सजाया गया। श्रीश्याम मंदिर समिति अध्यक्ष गिरिराज जिन्दल, दुर्गाशंकर साहू ने बताया कि देवउठनी एकादशी बाबा श्याम के जन्मोत्सव पर बाबा के श्रृंगार के लिए कोलकाता दिल्ली से पुष्प मंगवाए गए है।

मंदिर पर विशेष साज सजावट की गई। बाबा के दर्शनों के लिए आने वाले श्रद्धालुओं के लिए अतिरिक्त व्यवस्था की गई है। बाबा के दर्शनों के लिए श्रद्धालुओ का दिनभर हाथ में निशान, गुलाब लेकर पदयात्रा के साथ आना जाना रहा। बाबा श्याम के छप्पन भोग चढाया गया। मंदिर के रास्ते में श्रद्धालुओं ने भंडारो मे प्रसाद वितरण किया। बाबा के दर्शनो के लिए कोटा, बूंदी, केपाटन, इन्द्रगढ, लाखेरी, करवर, नैनवां, उनियारा, सवाईमाधोपुर, टोंक, निवाई सहित आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों से श्रद्धालु पहुंचे।

121 फीट ध्वज पताका फहराई
मंदिर परिसर मे हुई आकर्षक सजावट व सेल्फी पांइट पर फोटो खिंचवाने वालों की भीड रही। हर कोई सजावट व बाबा श्याम को अपने कैमरों मे लेकर रवाना हुए। एकादशी पर श्रद्धालुओं की भीड के कारण सडक मार्ग पर जाम रहा। विवेकानन्द सर्किल पर कई बार जाम लगा, जिससे वाहन चालकों को परेशानी का सामना करना पडा। इस अवसर पर बाबा श्याम के सबसे उंची 121 फीट ध्वज पताका फहराई गई।

Hindi News / Rajasthan / Bundi / श्याम बाबा के जन्मोत्सव पर उमड़े श्रद्धालु

