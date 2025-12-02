टीवी ऑन करते ही डिजिटल पढ़ाई शुरू

बूंदी. न ब्लैकबोर्ड की जरूरत, न चॉक की झंझट। अब क्लासरूम में टीवी ऑन करते ही बच्चे नई तकनीक की मदद से डिजिटल पढ़ाई करने लगे हैं। निजी स्कूलों की तर्ज पर सरकारी स्कूलों में भी ऑनलाइन कंटेंट और आधुनिक तकनीक से पढ़ाई हो रही है। स्मार्ट पढ़ाई के प्रति बच्चों में रुचि देखी जा रही है। शिक्षा विभाग ने प्रदेश के 714 सरकारी स्कूलों को स्मार्ट लर्निंग हब के रूप में विकसित किया है। बूंदी जिले के 14 विद्यालय शामिल हैं। इन सभी हब के निर्माण पर 6 करोड़ 22 लाख 46 हजार 76& रुपए खर्च किए गए हैं। विभागीय अधिकारियों का कहना है कि स्मार्ट लर्निंग हब पहल आधुनिक शिक्षा की दिशा में प्रभावी कदम है और डिजिटल कंटेंट से सीखने की क्षमता में वृद्धि होगी।