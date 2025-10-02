मनरेगा से मोह भंग, प्रदेश में मात्र तीन लाख श्रमिक ही कर रहे कार्य

बूंदी. प्रदेश में चल रहे मनरेगा कार्यों में श्रमिकों की संख्या घट गई है। इसका प्रमुख कारण मौजूदा समय में श्रमिकों का खेतों में फसलों की कटाई कार्यों में जुटना माना जा रहा है, जिसके चलते श्रमिकों ने मनरेगा से दूरी बना ली है। आलम यह बना हुआ है प्रदेश की 11 हजार 309 ग्राम पंचायतों में से 8 हजार 154 ग्राम पंचायतों में सिर्फ 3 लाख 21 हजार 96 श्रमिक 75 हजार 205 कार्यों में काम रहे है। जबकि इन कार्यों पर 92 हजार 436 मस्टरोल चल रही है। आकंडे के अनुसार प्रदेश में 1 करोड़ 18 लाख 17 हजार 463 के आसपास जॉब कार्ड है। इसमें 47 लाख 8 हजार 247 श्रमिक रजिस्टर्ड है, जिसमें करीब 2 करोड़ 33 लाख 50 हजार 940 श्रमिक है। हालांकि मनरेगा में श्रमिकों के घटने का प्रमुख कारण कोरोना काल के बाद शहरी इलाकों में रोजगार के अवसर बढऩा है, जिससे मजदूर वापस शहरों में पलायन कर गए। प्रदेश में सबसे ज्यादा श्रमिक जैसलमेर में 25 हजार 613 श्रमिक कार्य कर रहे है तो वहीं सबसे कम भतरपुर जिले में सिर्फ 2265 ही है।