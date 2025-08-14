डेढ़ साल में 5 हजार लोगों पर हमला कर चुके श्वान, गत वर्ष हुई थी बालक की मौत

बूंदी. श्वानों का दिन पर दिनशहर सहित अन्य स्थानों पर खौफ बढ़ता जा रहा है। जिले में हर दिन डॉग बाइट की घटनाओं के बाद भी प्रशासन इसको गंभीरता से नहीं ले रहा है। जिले में बीते डेढ़ सालों में 4 हजार 878 मामले श्वानों के काटने के मामले सामने आ चुके है। जबकि वर्ष 2025 जुलाई माह तक 1 हजार 979 लोगों पर हमला कर श्वान अस्पताल पहुंचा चुके है। 2024 में 2 हजार 899 मामले सामने आए है। बूंदी के सदर थाना क्षेत्र के तिखाबाड़ा में 9 जुलाई 2023 को विचलित करने वाली घटना ने सभी को झंकझोर दिया। श्वानों के झुंड ने एक 12 वर्षीय मांगीलाल को सुबह छह बजे के करीब खेत पर जाने के दौरान हमला कर नोंच-नोंचकर घायल कर दिया।

इस हमले के बाद मासूम बच्चे की उपचार के दौरान ही मौत हो गई। लोगों का कहना है कि छोटी काशी की सडक़ों व गली-मोहल्लों में दर्जनों आवारा श्वानों का कब्जा है। प्रशासन को सबसे पहले शेल्टर होम के लिए जमीन मुहैया करानी होगी। नगर परिषद के साथ पशुपालन विभाग को ऐसे मामले में गंभीरता लेनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को दिल्ली समेत पूरे एनसीआर के सभी आवारा श्वानों (कुत्तों) को रिहायशी इलाकों से दूर शेल्टर होम (आश्रय गृह) में शिफ्ट करने के आदेश दिए हैं। सरकारी आंकड़ों के अनुसार जिले में पालतू व आवारा मिलाकर करीब 21 हजार 509 श्वान है।