तीन ट्रॉली कचरा निकालकर किया श्रमदान,फोटो प्रदर्शनी किया अवलोकन

बूंदी. विश्व पर्यटन दिवस पर श्रमदान करते हुए।
बूंदी. सेवा पखवाड़े के तहत विश्व पर्यटन दिवस के अवसर पर शनिवार को पर्यटन विभाग व जिला प्रशासन के तत्वावधान में पंच गौरव में शामिल रामगढ़ विषधारी टाईगर रिजर्व स्मृतिकुंज में शहर वासियों ने श्रमदान कर तीन ट्रॉली कचरा निकालकर उसे स्वच्छ व सुंदर बना दिया। श्रमदान में नगर परिषद आयुक्त धर्मेंद्र मीना ने अपनी टीम के साथ जैतसागर गेट से स्मृति कुंज तक श्रमदान किया।
सहायक वन संरक्षक नवीन नारायण व वन कर्मियों ने स्वच्छता में अपनी भूमिका निभाई। पर्यटन अधिकारी प्रेमशंकर सैनी, संग्रहालय सहायक जगदीश वर्मा, रामेष्ट युवा मंडल संस्थान अध्यक्ष शिखर पंचोली, सोनु कुमार सैनी, भूपेंद्र योगी, नारायण मण्डोवरा, पुरुषोत्तम पारीक सहित प्रात:कालीन भ्रमण पर आने वाले सभी आमजन ने मिलकर स्मृति कुंज से कचरा, प्लास्टिक की थैलियों सहित गीला कचरा निकाल स्मृतिकुंज को स्वच्छ कर दिया। वहीं सुखमहल में पुरातत्व विभाग के द्वारा लगाई गई चित्र व फोटो प्रदर्शनी का शुभारंभ भाजपा जिलाध्यक्ष रामेश्वर मीना, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक उमा शर्मा व महेश क्रेडिट सोसायटी के अध्यक्ष संजय लाठी ने किया।
अतिथियों का स्वागत वृत अधीक्षक हेमेंद्र अवस्थी ने किया। प्रदर्शनी में बूंदी के कलाकारों के द्वारा बनाए गए सुखमहल, चौरासी खंभो की छतरी,शिकार बुर्ज, नायिकाओं व सहरिया के चित्र व ड्रोन से लिए गए बूंदी के पैनोरमा फोटो,जिसमें एक फ्रेम में छोटीकाशी आकर्षण का केंद्र रहे। स्कूली छात्रों के लिए प्रश्नोत्तरी कार्यक्रम रखा गया। जिसमें इंटेक संयोजक राजकुमार दाधीच ने पर्यटन स्थलों व बूंदी के इतिहास से जुड़े प्रश्न पूछे विजेताओं को पुरस्कार दिए गए। लोक कलाकारों ने बूंदी का दरवाजा में मण्ड रही मोरनी लोक गीत पर कच्छी घोड़ी नृत्य के माध्यम से प्रस्तुति दी। छात्रों को म्यूजियम का भ्रमण कराया गया व पुरा अन्वेषक ओमप्रकाश शर्मा ने मूर्तियों के बारे में जानकारी दी। अतिथियों का पर्यटन विभाग की ओर से प्रेमशंकर सैनी, जगदीश वर्मा ने स्मृति ङ्क्षचह प्रदान किए। अशोक तलवास, नंदप्रकाश शर्मा, राजेन्द्र भारद्वाज, महेंद्र शर्मा व केसी वर्मा आदि ने अपने विचार रखें।
