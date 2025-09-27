Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

एशिया कप 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वीडियोज़
वीडियोज़
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

बूंदी

राजस्थान के सरकारी स्कूलों को लेकर शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने दिया यह आदेश

प्रदेश के सरकारी स्कूलों व छात्रावासों में अब विदेशी कंपनियों के उत्पादों का उपयोग नहीं किया जा सकेगा। यानि अब सरकारी एजेंसियों के निर्मित स्वदेशी सामान का ही उपयोग होगा। शिक्षा एवं पंचायती राज मंत्री मदन दिलावर के निर्देश पर माध्यामिक शिक्षा निदेशालय ने इस संबंध में आदेश जारी कर इसकी व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश दिए है।

less than 1 minute read

बूंदी

image

Narendra Agarwal

Sep 27, 2025

स्कूलों में अब स्वदेशी सामान का ही होगा उपयोग

अध्ययन करते विद्यार्थी

बूंदी. प्रदेश के सरकारी स्कूलों व छात्रावासों में अब विदेशी कंपनियों के उत्पादों का उपयोग नहीं किया जा सकेगा। यानि अब सरकारी एजेंसियों के निर्मित स्वदेशी सामान का ही उपयोग होगा। शिक्षा एवं पंचायती राज मंत्री मदन दिलावर के निर्देश पर माध्यामिक शिक्षा निदेशालय ने इस संबंध में आदेश जारी कर इसकी व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश दिए है।

आदेश में स्पष्ट कहा गया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की परिकल्पना के अनुसार मेक इन इंडिया को बढ़ावा देने के लिए शिक्षा विभाग के अधीनस्थ सभी कार्यालय में अब केवल भारत में निर्मित वस्तुओं का ही क्रय किया जाएगा। इसके अलावा अन्य सामान खरीदने पर कार्रवाई के साथ वसूली की जाएगी।

आदेश में स्पष्ट रूप से सरकारी एजेंसियों द्वारा तैयार वस्तुएं ही खरीदी जाएंगी। इधर, विभागीय अधिकारियों का कहना है कि इस प्रक्रिया से स्थानीय स्तर पर उत्पादन बढ़ेगा, जिससे नए रोजगार के अवसर पैदा होंगे। सरकारी एजेंसियों से खरीद के कारण उत्पादों की गुणवत्ता सुनिश्चित होगी और खरीद प्रक्रिया में पारदर्शिता भी बनी रहेगी।


ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मिलेगी मजबूती
इस पहल से ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी और लाखों महिलाओं एवं किसानों की आजीविका को सहारा मिलेगा। आदेश के तहत राजीविका, राजफेड और खादी ग्रामोद्योग बोर्ड समेत
अन्य सरकारी एजेंसियों से खरीद करने पर इन संस्थाओं के कारीगरों, किसानों और स्वयं सहायता समूहों की आय बढ़ेगी।

माध्यामिक शिक्षा निदेशालय के इस संबंध में आदेश मिले है। स्कूलों में स्वदेशी उत्पादों को उपयोग करने के लिए स्कूल प्रबंधन को आदेश दिए गए है।
प्रीतिबाला शर्मा, जिला शिक्षा अधिकारी (मा.),बूंदी

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Updated on:

29 Sept 2025 03:53 pm

Published on:

27 Sept 2025 12:34 pm

Hindi News / Rajasthan / Bundi / राजस्थान के सरकारी स्कूलों को लेकर शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने दिया यह आदेश

ट्रेंडिंग वीडियो

बड़ी खबरें

View All

बूंदी

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

इन्द्रगढ़ बिजासन माता के दरबार में दो लाख श्रद्धालुओं किए दर्शन

इन्द्रगढ़ बिजासन माता के दरबार में दो लाख श्रद्धालुओं किए दर्शन
बूंदी

वन विभाग की कार्रवाई से हडक़ंप, कई वाहन जब्त

वन विभाग की कार्रवाई से हडक़ंप, कई वाहन जब्त
बूंदी

कुंवारती कृषि उपज मंडी में नए धान ने दी दस्तक

मंडी में नए धान ने दी दस्तक
बूंदी

नहरों की सफाई के लिए नहीं मिल रहे नरेगा श्रमिक

नहरों की सफाई के लिए नहीं मिल रहे नरेगा श्रमिक
बूंदी

एक माह से मस्टरोल स्वीकृति का इंतजार, 50 नहरें क्षतिग्रस्त

एक माह से मस्टरोल स्वीकृति का इंतजार, 50 नहरें क्षतिग्रस्त
बूंदी
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Asia Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.