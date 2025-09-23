वन चौकी से एक किमी दूर आठ मोर का किया शिकार

हजारीलाल गुर्जर के खेत की मेढ़ पर बंबूल के पेड के नीचे एक राष्ट्रीय पक्षी मोर के अवशेष मिले है। एक अन्य जगह पर भी मृत पक्षियों के अवशेष मिले हैं। लगभग आठ मोर को शिकारियों ने निशाना बनाया है। ग्रामीणों ने बताया कि क्षेत्र में रात होते ही शिकारी सक्रिय हो जाते है, जो पेडों पर बैठे राष्ट्रीय पक्षियों का शिकार करके ले जा रहे है। घटनास्थल से 100 मीटर दूर ही अभयारण्य की सीमा है।