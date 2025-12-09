तीन दर्जन किसानों के खेतों से विद्युत केबल चोरी

इस मामले को लेकर दो दिन पूर्व भी सदर थाना पुलिस को रिपोर्ट दी थी। वहीं उसके बाद में फिर दोबारा रविवार रात को लगभग दो दर्जन से अधिक जगहों पर अज्ञात चोर केबल चुरा ले गए। कई जगहों पर केबल चुराने के दौरान किसानों की ट्यूबवेल भी बोरिंगों में गिर जाने के बाद अब किसानों आर्थिक नुकसान हो रहा है। लगातार क्षेत्र के गांवों में हो रही विद्युत केबल चोरी को लेकर पुलिस के चोर हाथ नहीं लगने से चोरों के हौसले बुलंद है।