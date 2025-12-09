तीन दर्जन किसानों के खेतों से विद्युत केबल चोरी

बूंदी. खेतों से केबल चोरी होने पर सदर थाने पहुंचे किसान।
रामगंजबालाजी. सदर थाना क्षेत्र के गणपतपुरा, गणेशपुरा, दयालपुरा, काटू नारा, कंवरपुरा सहित अन्य गांवों में लगातार हो रही विद्युत केबल चोरी की रिपोर्ट किसानों ने सदर थाना पुलिस को दी है। किसानों ने बताया कि पिछले तीन-चार रातों से लगातार कई जगहों पर किसानों के खेतों में लग रहे ट्यूबवेलों की विद्युत केबल, स्टार्टर चोर चुरा कर ले जा रहे हैं।
इस मामले को लेकर दो दिन पूर्व भी सदर थाना पुलिस को रिपोर्ट दी थी। वहीं उसके बाद में फिर दोबारा रविवार रात को लगभग दो दर्जन से अधिक जगहों पर अज्ञात चोर केबल चुरा ले गए। कई जगहों पर केबल चुराने के दौरान किसानों की ट्यूबवेल भी बोरिंगों में गिर जाने के बाद अब किसानों आर्थिक नुकसान हो रहा है। लगातार क्षेत्र के गांवों में हो रही विद्युत केबल चोरी को लेकर पुलिस के चोर हाथ नहीं लगने से चोरों के हौसले बुलंद है।
रोजाना दर्जनों किसानों की केबल चोरी हो रही है। वर्तमान में किसानों के कई जगहों पर गेहूं की फसल 20 से 25 दिन की हो जाने के बाद में अब किसान गेहूं में पानी पिलाने की तैयारी कर रहे थे। चोरों द्वारा विद्युत केबल चुराई जाने के बाद में अब कई जगह पर किसानों के ट्यूबवेल तक फैल हो गए हैं। ऐसे में किसानों को फसल पिलाई के लिए लंबा इंतजार करना पड़ेगा।
बड़ी खबरेंView All
बूंदी
राजस्थान न्यूज़
ट्रेंडिंग