संगठन को एकजुट रखने और आगे बढ़ाने पर जोर



पूर्व जिला अध्यक्ष जयप्रकाश मीणा एवं बी.एल. मीणा ने संगठन की एकता एवं सामूहिक नेतृत्व पर विशेष जोर दिया। पूर्व छात्र संघ महासचिव राकेश राखा ने भी अपने ओजस्वी विचार रखे, जिनकी सभी ने सराहना की।

पूर्व छात्र संघ अध्यक्ष सुरेश मीणा एवं सोनु मीणा (ङ्क्षहडोली महाविद्यालय) ने भी संगठन को और मजबूत करने की आवश्यकता पर प्रकाश डाला। इस दौरान यह भी उल्लेख किया गया कि ग्रामीण छात्र संगठन को कार्य करते हुए 25 वर्ष पूर्ण हो चुके हैं, ऐसे में वर्ष 2026 में संगठन की सिल्वर जुबली मनाने का प्रस्ताव रखा गया, जिसे उपस्थित सभी सदस्यों एवं पदाधिकारियों ने संयुक्त रूप से सहमति प्रदान की। कार्यक्रम के अंत में वर्तमान अध्यक्ष लोकेश मीणा ने दूर-दराज से पधारे सभी ग्रामीण छात्रों एवं अतिथियों का आभार व्यक्त किया तथा संचालन पूर्व प्रवक्ता ब्रजमोहन मीणा

ने किया।