बूंदी

संगठन को एकजुट रखने और आगे बढ़ाने पर जोर

ग्रामीण छात्र संगठन का स्नेह मिलन समारोह मत्स्य गार्डन मीना मंदिर के पास बायपास रोड में हुआ। मंच पर ग्रामीण छात्र संगठन के पूर्व जिला अध्यक्ष, पूर्व छात्र संघ अध्यक्ष, कार्यकारिणी सदस्य एवं वर्तमान पदाधिकारियों को मंचासीन रहे।पूर्व जिला अध्यक्ष हेमराज मीणा ने अपने विचारों से कार्यकर्ताओं को प्रेरित किया।

बूंदी

image

Narendra Agarwal

Dec 31, 2025

संगठन को एकजुट रखने और आगे बढ़ाने पर जोर

बूंदी. ग्रामीण छात्र संगठन के स्नेह मिलन समारोह में मंचासीन अतिथि व अन्य।

बूंदी. ग्रामीण छात्र संगठन का स्नेह मिलन समारोह मत्स्य गार्डन मीना मंदिर के पास बायपास रोड में हुआ। मंच पर ग्रामीण छात्र संगठन के पूर्व जिला अध्यक्ष, पूर्व छात्र संघ अध्यक्ष, कार्यकारिणी सदस्य एवं वर्तमान पदाधिकारियों को मंचासीन रहे।पूर्व जिला अध्यक्ष हेमराज मीणा ने अपने विचारों से कार्यकर्ताओं को प्रेरित किया। वहीं पूर्व छात्र संघ अध्यक्ष भगवत मीणा, चेतराम मीणा तथा महासचिव प्रेमशंकर मीणा ने संगठन को एकजुट रखने एवं आगे बढ़ाने पर विशेष जोर दिया।


वक्ताओं ने आने वाले समय में ग्रामीण छात्र संगठन को और अधिक सशक्त बनाने, चुनौतियों का संगठित रूप से सामना करने तथा पंचायत राज चुनावों में संगठन की सक्रिय भूमिका पर भी विचार रखे। इस विषय पर हरिराम मीणा, अंकित सोहेल, रामसहाय मीणा, शांतिलाल मीणा, देवेश कलोसिया, चेतन शर्मा, महादेव मीणा सहित अन्य वक्ताओं ने अपने विचार व्यक्त किए। सभी जिला अध्यक्षों एवं पूर्व छात्र संघ अध्यक्षों ने इस बात पर बल दिया कि विधानसभा क्षेत्रों में ग्रामीण छात्रों की बड़ी संख्या को संगठित कर एक मजबूत एवं प्रभावी संगठन के रूप में आगे बढऩा समय की आवश्यकता है।


पूर्व जिला अध्यक्ष जयप्रकाश मीणा एवं बी.एल. मीणा ने संगठन की एकता एवं सामूहिक नेतृत्व पर विशेष जोर दिया। पूर्व छात्र संघ महासचिव राकेश राखा ने भी अपने ओजस्वी विचार रखे, जिनकी सभी ने सराहना की।
पूर्व छात्र संघ अध्यक्ष सुरेश मीणा एवं सोनु मीणा (ङ्क्षहडोली महाविद्यालय) ने भी संगठन को और मजबूत करने की आवश्यकता पर प्रकाश डाला। इस दौरान यह भी उल्लेख किया गया कि ग्रामीण छात्र संगठन को कार्य करते हुए 25 वर्ष पूर्ण हो चुके हैं, ऐसे में वर्ष 2026 में संगठन की सिल्वर जुबली मनाने का प्रस्ताव रखा गया, जिसे उपस्थित सभी सदस्यों एवं पदाधिकारियों ने संयुक्त रूप से सहमति प्रदान की। कार्यक्रम के अंत में वर्तमान अध्यक्ष लोकेश मीणा ने दूर-दराज से पधारे सभी ग्रामीण छात्रों एवं अतिथियों का आभार व्यक्त किया तथा संचालन पूर्व प्रवक्ता ब्रजमोहन मीणा
ने किया।

ईओ ने आश्रय स्थल का किया निरीक्षण
इन्द्रगढ़. नगर पालिका द्वारा मेगा हाइवे पर संचालित आश्रय स्थल का सोमवार रात करीब 10 बजे नगर पालिका अधिशासी अधिकारी बृजभूषण शर्मा ने औचक निरीक्षण कर व्यवस्थाओं का जायजा लिया। वहीं रात्रि में रुकने वाले वाले लोगों से बातचीत कर व्यवस्थाओं के बारे में जानकारी ली।


आश्रय स्थल पर रुकने वाले लोगों के रजिस्टर को चैक किया। लोगों ने आश्रय स्थल की व्यवस्थाओं की सराहना की। नगर पालिका अधिशासी अधिकारी ने मौजूद कर्मचारियों को निर्देश देते हुए कहा कि बाहर से आने वाले लोगों को आश्रय स्थल में सर्दी में किसी भी प्रकार की समस्या ना हो। और सभी को निशुल्क
ठहराया जाए। अधिशासी अधिकारी शर्मा ने बिस्तर रजाई आदि की धुलाई व सभी कमरों की साफ सफाई को नियमित रखने के निर्देश दिए।

31 Dec 2025 11:47 am

Hindi News / Rajasthan / Bundi / संगठन को एकजुट रखने और आगे बढ़ाने पर जोर

बूंदी

राजस्थान न्यूज़

नगर पालिका प्रशासन नहीं दे रहा ध्यान

कीचड़ में कनक दंडवत, बाइक फिसलने से गिरे श्रद्धालु
बूंदी

Bundi News: आठवीं कक्षा की छात्रा की साइलेंट अटैक से मौत, बाथरूम में नहाने गई थी

बूंदी

डगारिया डिस्ट्रीब्यूटरी का मामला

नहर ओवरफ्लो होकर छलकी, रास्ते और खेतों में भरा पानी, किसान चिंतित
बूंदी

सांसद ने रात तक की जनसुनवाई

नैनवां में ढाई करोड़ रुपए के विकास कार्यों का लोकार्पण
बूंदी

नियमों से आगे बढक़र परिवार को आर्थिक राहत देने का किया अनुरोध

परी की पीड़ा देख सांसद ने तुरंत मुख्यमंत्री से की बात
बूंदी
