डाबी. कार्यक्रम के दौरान प्रतिभाओं का समान करते हुए।
डाबी. प्रांतीय तैलीक महासभा की जिला एवं तहसील कार्यकारिणी बैठक, दीपावली स्नेह मिलन समारोह और प्रांतीय प्रतिभा सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। कस्बे के लाबाखोह रोड पर स्थित निजी परिसर में आयोजित कार्यक्रम के मुख्य अतिथि राष्ट्रीय उपाध्यक्ष शौकीनचंद राठौर, अध्यक्षता प्रांतीय अध्यक्ष देवीलाल साहू, विशिष्ट अतिथि प्रांतीय कार्यकारी अध्यक्ष जयंतीलाल साहू, युवा अध्यक्ष प्रमोद राठौर, महामंत्री आत्माराम लाइवाल, संगठन मंत्री रामकरण राठौर, उपाध्यक्ष एवं जिलामंत्री रामस्वरूप राठौर, गोपाललाल साहू तथा जगन्नाथ सोलंकी रहे।
कार्यक्रम के दौरान सबोधित करते हुए अतिथियों ने संगठन की मजबूती और समाज की एकता पर प्रकाश डालते हुए युवाओं से सामाजिक उत्थान में योगदान देने का आह्वान किया। समाज के भामाशाह युवराज राठौर का विशेष योगदान के लिए समान किया गया। कार्यक्रम का मंच संचालन कवि भूपेन्द्र राठौर ने किया। कार्यक्रम में डाबी सहित आसपास के क्षेत्रों से समाजबंधु, सैकड़ों सदस्य व पदाधिकारी शामिल हुए। कार्यक्रम में क्षेत्रीय विधायक हरिमोहन शर्मा ने भी शिरकत की।
सशक्तिकरण पर की चर्चा
जिला एवं तहसील की कार्यकारिणी बैठक की अध्यक्षता जिलाध्यक्ष युवराज राठौर व मुख्य अतिथि शौकीनचंद राठौर ने की। बैठक में संगठन की गतिविधियों की समीक्षा, सदस्यता विस्तार, और आगामी सामाजिक योजनाओं पर विस्तृत चर्चा की गई। बैठक का संचालन जिला महामंत्री रामस्वरूप राठौर ने किया। इस दौरान तहसील अध्यक्ष राजेंद्र राठौर, सत्यनारायण राठौर, दीपक राठौर, जिला उपाध्यक्ष दुर्गालाल राठौर, प्रेमशंकर राठौर, रामचन्द्र राठौर, युवा जिलाध्यक्ष हेमराज राठौर सहित अन्य पदाधिकारी मौजूद रहे।
प्रतिभाओं का किया समान
प्रांतीय प्रतिभा समान समारोह में समाज की उभरती प्रतिभाओं को समानित किया गया। राजकीय प्रशासनिक सेवा, चिकित्सा सेवा एवं अन्य शैक्षणिक क्षेत्रों में चयनित अनेक युवाओं को माला पहनाकर अभिनंदन किया गया। अतिथियों ने कहा कि समाज की प्रगति युवा पीढ़ी की मेहनत और शिक्षा के बल पर ही संभव है, इसलिए प्रतिभाओं को प्रोत्साहित करना समय की आवश्यकता है।
