Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

Women's World Cup 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

बूंदी

प्रतिभाओं को प्रोत्साहित करना समय की आवश्यकता

प्रांतीय तैलीक महासभा की जिला एवं तहसील कार्यकारिणी बैठक, दीपावली स्नेह मिलन समारोह और प्रांतीय प्रतिभा समान समारोह का आयोजन किया गया।

less than 1 minute read
Google source verification

बूंदी

image

pankaj joshi

Oct 27, 2025

प्रतिभाओं को प्रोत्साहित करना समय की आवश्यकता

डाबी. कार्यक्रम के दौरान प्रतिभाओं का समान करते हुए।

डाबी. प्रांतीय तैलीक महासभा की जिला एवं तहसील कार्यकारिणी बैठक, दीपावली स्नेह मिलन समारोह और प्रांतीय प्रतिभा सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। कस्बे के लाबाखोह रोड पर स्थित निजी परिसर में आयोजित कार्यक्रम के मुख्य अतिथि राष्ट्रीय उपाध्यक्ष शौकीनचंद राठौर, अध्यक्षता प्रांतीय अध्यक्ष देवीलाल साहू, विशिष्ट अतिथि प्रांतीय कार्यकारी अध्यक्ष जयंतीलाल साहू, युवा अध्यक्ष प्रमोद राठौर, महामंत्री आत्माराम लाइवाल, संगठन मंत्री रामकरण राठौर, उपाध्यक्ष एवं जिलामंत्री रामस्वरूप राठौर, गोपाललाल साहू तथा जगन्नाथ सोलंकी रहे।

कार्यक्रम के दौरान सबोधित करते हुए अतिथियों ने संगठन की मजबूती और समाज की एकता पर प्रकाश डालते हुए युवाओं से सामाजिक उत्थान में योगदान देने का आह्वान किया। समाज के भामाशाह युवराज राठौर का विशेष योगदान के लिए समान किया गया। कार्यक्रम का मंच संचालन कवि भूपेन्द्र राठौर ने किया। कार्यक्रम में डाबी सहित आसपास के क्षेत्रों से समाजबंधु, सैकड़ों सदस्य व पदाधिकारी शामिल हुए। कार्यक्रम में क्षेत्रीय विधायक हरिमोहन शर्मा ने भी शिरकत की।

सशक्तिकरण पर की चर्चा
जिला एवं तहसील की कार्यकारिणी बैठक की अध्यक्षता जिलाध्यक्ष युवराज राठौर व मुख्य अतिथि शौकीनचंद राठौर ने की। बैठक में संगठन की गतिविधियों की समीक्षा, सदस्यता विस्तार, और आगामी सामाजिक योजनाओं पर विस्तृत चर्चा की गई। बैठक का संचालन जिला महामंत्री रामस्वरूप राठौर ने किया। इस दौरान तहसील अध्यक्ष राजेंद्र राठौर, सत्यनारायण राठौर, दीपक राठौर, जिला उपाध्यक्ष दुर्गालाल राठौर, प्रेमशंकर राठौर, रामचन्द्र राठौर, युवा जिलाध्यक्ष हेमराज राठौर सहित अन्य पदाधिकारी मौजूद रहे।

प्रतिभाओं का किया समान
प्रांतीय प्रतिभा समान समारोह में समाज की उभरती प्रतिभाओं को समानित किया गया। राजकीय प्रशासनिक सेवा, चिकित्सा सेवा एवं अन्य शैक्षणिक क्षेत्रों में चयनित अनेक युवाओं को माला पहनाकर अभिनंदन किया गया। अतिथियों ने कहा कि समाज की प्रगति युवा पीढ़ी की मेहनत और शिक्षा के बल पर ही संभव है, इसलिए प्रतिभाओं को प्रोत्साहित करना समय की आवश्यकता है।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

Bundi Rajasthan News

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

27 Oct 2025 05:34 pm

Hindi News / Rajasthan / Bundi / प्रतिभाओं को प्रोत्साहित करना समय की आवश्यकता

बड़ी खबरें

View All

बूंदी

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

वन विभाग को भूमि आवंटित, सड़क निर्माण की बाधा हुई दूर

वन विभाग को भूमि आवंटित, सड़क निर्माण की बाधा हुई दूर
बूंदी

भजन संध्या में बही भक्ति की बयार

भजन संध्या में बही भक्ति की बयार
बूंदी

Rajasthan Weather: 20 घंटे लगातार बारिश से किसानों के हाल-बेहाल, 1 फीट खोला गुढ़ा बांध का गेट, अगले 48 घंटे रहेगा ‘चक्रवाती तूफान’ का असर

बूंदी

बारिश हुए एक माह बीता, नैनवां उपखण्ड में अब भी आठ बांध पर चल रही चादर

बारिश हुए एक माह बीता, नैनवां उपखण्ड में अब भी आठ बांध पर चल रही चादर
बूंदी

मौसम में बढ़ाई किसानों की चिंता, धान कटाई में तेजी आई

मौसम में बढ़ाई किसानों की चिंता, धान कटाई में तेजी आई
बूंदी
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Women's World Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.