अतिक्रमण बढ़ रहा, बस स्टैण्ड घट रहा, यात्री हो रहे परेशान

सिकुड़ता गया बस स्टैंड

बस स्टैंड का निर्माण हुआ था, तब बस स्टैंड पर एक भी दुकान का निर्माण नहीं था। नगरपालिका ने बस स्टैंड के चहुं ओर भूखण्ड काटकर बेचने के बाद से ही निर्माण होना शुरू हो गया। बस स्टैंड के प्लेटफार्म के चारों ओर बनी दुकानों के बाद से ही दुकानों के आगे अतिक्रमण बढ़ता गया, जो अभी जारी है। नगरपालिका को ही अतिक्रमण रोकने थे, अतिक्रमणों को रोकने की बजाए अतिक्रमणों को नियमन करती गई, जिससे बस स्टैंड सिकुड़ता गया। दुकानों के आगे बैंच, कुर्सियां, टेबल लगा रखी है। टेबल कुर्सियों के आगे ठेले लग जाते है, जिससे बसों को घूमने व निकलने तक में परेशानी आती है।