बिना एंट्री दर्ज किए मिल रहा प्रवेश, रैन बसेरों में सुरक्षा व सुविधाएं नदारद

कुंभा स्टेडियम रैन बसेरा - रात 10:11 बजे

कुंभा स्टेडियम स्थित रैन बसेरे की स्थिति सबसे अधिक खराब पाई गई। यहां बिना रजिस्टर में एंट्री दर्ज कराए ही लोग सोते हुए मिले। मुख्य दरवाजे पर केयर टेकर की कुर्सी खाली पड़ी थी। कंप्यूटर मौजूद था, लेकिन बंद अवस्था में मिला। अंदर कमरों में लोग सोते मिले और शौचालय से तेज दुर्गंध आ रही थी। रैन बसेरे में संचालित इंदिरा रसोई का एक कर्मचारी व्यवस्था संभालता नजर आया। केयर टेकर के बारे में पूछने पर उसने भी अनभिज्ञता जताई। यहां सो रहे जैतपुरा निवासी दुर्गालाल ने बताया कि उसे यहां बिना एंट्री किए के ही प्रवेश मिल गया। वह अदालत में मुंशी का काम करता है और आज कोई रजिस्टर एंट्री नहीं की गई। रजिस्टर की जांच करने पर एक रजिस्टर पूरी तरह खाली मिला, जबकि दूसरे में 31 दिसंबर के बाद कोई प्रविष्टि नहीं थी। मौके पर करीब 10 लोग बिना एंट्री के सोते मिले, जिससे सुरक्षा को लेकर गंभीर सवाल खड़े होते हैं।