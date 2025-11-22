मंडी में 48 घंटे बाद मिलेगा प्रवेश, लौटने लगे किसान

नहीं हो सकी शुरुआत

वहीं कृषि उपज मंडी में पिछले कई सालों से लगातार धान के सीजन में आने वाली परेशानी को लेकर मंडी के सभी वर्ग के लोगों ने लोकसभा अध्यक्ष से मंडी में एक और गेट खोलने की मांग की थी,जिस पर लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला के निर्देश के बाद दूसरा गेट बना दिया गया, लेकिन मंडी प्रशासन द्वारा उक्त गेट को नहीं खोले जाने के चलते सभी वाहनों का मंडी के मुख्य गेट से निकलने के चलते रोजाना जाम के हालात बनते हैं। और इसी का कारण है कि रोजाना कई घंटे तक व्यापारियों को व किसानों को अंदर घुसने व बाहर निकलने में परेशानी का सामना करना पड़ रहा हैं। यदि मंडी प्रशासन द्वारा मंडी का दूसरा गेट भी खोल दिया जाए तो यहां पर अपनी ऊपर खाली करने आने वाले किसानों के खाली वाहन दूसरे गेट से निकल सके। मंडी कारोबार से जुड़े लोगों ने बताया कि मंडी प्रशासन को मंडी का दूसरा गेट खोलने की पीक सीजन में आवश्यकता है। ऐसे में मंडी प्रशासन को उक्त गेट को खोलने के प्रयास किए जाने चाहिए।