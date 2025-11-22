Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

दिल्ली ब्लास्ट

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

बूंदी

मंडी में 48 घंटे बाद मिलेगा प्रवेश, लौटने लगे किसान

कुंवारती कृषि उपज मंडी में गुरुवार शाम को हुई बैठक के बाद में मंडी प्रशासन ने पूर्व में खरीद किए गए माल का लदान करवाने के लिए मंडी के गेट रात को नहीं खोले। ऐसे में शुक्रवार को यहां पर दिनभर किसान गेट के बाहर इंतजार करते रहे। प्लेटफार्म पर धान की बोरियों का लदान का कार्य चलता रहा।

2 min read
Google source verification

बूंदी

image

Narendra Agarwal

Nov 22, 2025

मंडी में 48 घंटे बाद मिलेगा प्रवेश, लौटने लगे किसान

रामगंजबालाजी. कृषि उपज मंडी में वाहनों को प्रवेश नहीं मिलने के बाद में सडक़ पर लगी वाहनों की कतार।

रामगंजबालाजी. कुंवारती कृषि उपज मंडी में गुरुवार शाम को हुई बैठक के बाद में मंडी प्रशासन ने पूर्व में खरीद किए गए माल का लदान करवाने के लिए मंडी के गेट रात को नहीं खोले। ऐसे में शुक्रवार को यहां पर दिनभर किसान गेट के बाहर इंतजार करते रहे। प्लेटफार्म पर धान की बोरियों का लदान का कार्य चलता रहा। वहीं मंडी के अंदर पूर्व में पड़े किसानों के धान की नीलामी का कार्य हो सका।

किसानों की जुबानी
कृषि उपज मंडी में बुधवार को ढेर करने के बाद में कई किसानों के धान की नीलामी का कार्य नहीं हो सका था। मगाल के किसान महावीर बैरागी ,रायथल के प्रभुलाल, रामनारायण नैनवां के रामकरण लालपुरा के ओमप्रकाश मीणा, बनवारी लाल मीणा, रवि मीणा ने बताया कि यहां पर बुधवार रात को प्लेटफार्म पर ढेर किए थे, लेकिन तीन दिन बीत जाने के बाद भी यहां पर पड़े धान की नीलामी का कार्य दोपहर तक हो सका है। नीलामी का कार्य होने के बाद में किसानों के ढेरों की तुलाई होकर माल बिक जाने के बाद किसानों ने राहत की सांस ली। हालांकि शुक्रवार को भी कई किसान मंडी से ट्रैक्टर ट्रॉली को लेकर वापस अपने घर लौटते नजर आए।

लगी वाहनों की कतार
वही दो दिन से मंडी गेट के बाहर की सडक़ पर उपज बेचने आए वाहनों की कतार नानकपुरिया गांव से आगे तक बढ़ गई। कई किसान यहां पर मध्य प्रदेश से अपनी उपज बेचने के लिए आए थे। ऐसे में उन्हें भी यहां पर अपने किराए के वाहन खड़े होने के बाद में अब 2 दिन का किराया चुकाना पड़ेगा।

नहीं हो सकी शुरुआत
वहीं कृषि उपज मंडी में पिछले कई सालों से लगातार धान के सीजन में आने वाली परेशानी को लेकर मंडी के सभी वर्ग के लोगों ने लोकसभा अध्यक्ष से मंडी में एक और गेट खोलने की मांग की थी,जिस पर लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला के निर्देश के बाद दूसरा गेट बना दिया गया, लेकिन मंडी प्रशासन द्वारा उक्त गेट को नहीं खोले जाने के चलते सभी वाहनों का मंडी के मुख्य गेट से निकलने के चलते रोजाना जाम के हालात बनते हैं। और इसी का कारण है कि रोजाना कई घंटे तक व्यापारियों को व किसानों को अंदर घुसने व बाहर निकलने में परेशानी का सामना करना पड़ रहा हैं। यदि मंडी प्रशासन द्वारा मंडी का दूसरा गेट भी खोल दिया जाए तो यहां पर अपनी ऊपर खाली करने आने वाले किसानों के खाली वाहन दूसरे गेट से निकल सके। मंडी कारोबार से जुड़े लोगों ने बताया कि मंडी प्रशासन को मंडी का दूसरा गेट खोलने की पीक सीजन में आवश्यकता है। ऐसे में मंडी प्रशासन को उक्त गेट को खोलने के प्रयास किए जाने चाहिए।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Updated on:

22 Nov 2025 12:36 pm

Published on:

22 Nov 2025 12:35 pm

Hindi News / Rajasthan / Bundi / मंडी में 48 घंटे बाद मिलेगा प्रवेश, लौटने लगे किसान

बड़ी खबरें

View All

बूंदी

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

जिले के गांवों का बदल गया भूगोल, 59 ग्राम पंचायतें नई बनी, 104 का हुआ पुर्नगठन

जिले के गांवों का बदल गया भूगोल, 59 ग्राम पंचायतें नई बनी, 104 का हुआ पुर्नगठन
बूंदी

दो वर्ष बाद भी देई में स्टेडियम निर्माण अधूरा

दो वर्ष बाद भी देई में स्टेडियम निर्माण अधूरा
बूंदी

आठ घंटे लगाया ग्रामीणों ने जाम, आश्वासन के बाद माने

आठ घंटे लगाया ग्रामीणों ने जाम, आश्वासन के बाद माने
बूंदी

आंखों की रोशनी हुई कम, फिर भी दौड़ा रहे है वाहन

आंखों की रोशनी हुई कम, फिर भी दौड़ा रहे है वाहन
बूंदी

खाद के लिए बुजुर्ग से लेकर बच्चे तक कतार में, फिर भी बैरंग लौटे

खाद के लिए बुजुर्ग से लेकर बच्चे तक कतार में, फिर भी बैरंग लौटे
बूंदी
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Women's World Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.