सौ साल बाद भी राजस्व रिकार्ड में दर्ज नहीं मुक्तिधाम की भूमि, कैसे जुटे सुविधाएं

नैनवां. शहर में रियासतकाल से बने मुक्तिधामों की भूमि मुक्तिधामों के नाम नहीं है। राजस्व रिकॉर्ड में यह भूमि अभी तक सिवाय चक बंजर भूमि के नाम से ही अंकित है। जबकि भूमि पर एक सदी से मुक्तिधामों के काम आ रही है। शहर के बाहर दो स्थानों शहर की उत्तरी दिशा में टोडापोल व दक्षिण दिशा में नवलसागर तालाब की पाल के नीचे मुक्तिधाम बने हुए है। शहर के बीच स्थित झंडे की गली से उत्तर दिशा में बसे शहर के लोग टोडापोल स्थित मुक्तिधाम व दक्षिण दिशा में बसे लोग नवलसागर तालाब की पाल नीचे स्थित मुक्तिधाम काम आता है।

टोडापोल में अलग-अलग जातियों के 50 बीघा भूमि पर अलग-अलग स्थानों पर मुक्तिधाम बने हुए है, जिनमें से मात्र 9 बिस्वा भूमि ही राजस्व विभाग के रिकार्ड मुक्तिधाम के नाम अंकित है। शेष भूमि सिवाय चक होने से आधे ज्यादा आरक्षित भूमि पर अतिक्रमण हो रहा है। दो स्थानों पर ही अंतिम संस्कार के लिए टीन शेड बने हुए है। बाकी के मुक्तिधामों पर टीन शेड नहीं होने से बरसात आने पर तिरपाल तानकर अंतिम संस्कार करना पड़ता है।