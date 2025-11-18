पन्द्रह साल में भी भवन मिला ना स्टाफ

जानकारी अनुसार वर्तमान में अस्पताल मर्ज हो चुके राजकीय प्राथमिक विद्यालय भवन में अस्थाई रूप से संचालित हो रहा है। अब स्थानीय पंचायत प्रशासन द्वारा इसे राजकीय सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के पुराने भवन में स्थानांतरित करने की तैयारी की जा रही है, जो कि करीब तीन दशक पुराना और जर्जर अवस्था में है। विभाग के सूत्रों का कहना है कि पशु चिकित्सालय के नए भवन के निर्माण के लिए कम से कम 100 गुणा 100 फीट भूमि का पट्टा जारी होना आवश्यक है, लेकिन स्थानीय पंचायत पट्टा जारी करने में टालमटोल कर रही है और इसके बजाय जर्जर भवन में स्थानांतरण के लिखित निर्देश दिए जा रहे हैं।