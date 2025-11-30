नौ दिन बाद भी टेल क्षेत्र में नहीं पहुंचा पानी

टेल क्षेत्र के किसानों की द्वारा खेतों में खडी फसल को बचाने के लिए महंगे डीजल खरीद कर सिंचाई करने को मजबूर है। किसानों ने महंगे खाद बीज डीजल की व्यवस्था कर फसल बुवाई की थी, जो नहरी पानी के अभाव में दिनों दिन दम तोडी नजर आ रही है। किसानों ने बताया कि टेल क्षेत्र में 20 दिसबर तक चैन संख्या 85 पर गुहाटा हेड पर 80 सैमी गेज मेटन करनी की बात कही है। किसानों ने दम तोड रही फसलों की को नया जीवन दान मिल सके। ज्ञापन देने वालों में माखीदा जल वितरण समिति अध्यक्ष बंशीलाल मीणा, लबान प्रशासक बुध्दिप्रकाश मीणा, साहब लाल गुर्जर, कमला शंकर मीणा, रामेश्वर मीणा, गिरिराज, श्याम मीणा, नरेन्द्र मीणा, जगदीश, लखन आदि मौजूद रहे।