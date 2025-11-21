दो वर्ष बाद भी देई में स्टेडियम निर्माण अधूरा

मवेशी घूम रहे

खेल स्टेडियम में मवेशी घूम रहे है, जिससे खिलाडियो में रोष व्याप्त है। निर्माण कार्य तीन करोड़ रुपए की लागत से किया जा रहा है। बावजूद इसके स्टेडियम में एक साइड की ओर सुरक्षा दीवार निर्माण कार्य में स्टीमेट में शामिल नहीं है, जिसके चलते स्टेडियम में उगी हरी घास को मवेशी उजाड रहे है। लोगों में तीन करोड़ रुपए के खेल स्टेडियम के निर्माण में सुरक्षा दीवार को शामिल नही करने से रोष व्याप्त है। खिलाडियो ने स्टेडियम की सुरक्षा के लिए सरकार से दीवार के निर्माण कार्य करवाने की मांग उठाई है।