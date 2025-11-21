दो वर्ष बाद भी देई में स्टेडियम निर्माण अधूरा

देई. राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय के खेल मैदान में निर्माणाधीन स्टेडियम में घास को चट करती बकरियां।
देई. कस्बे में स्थित राजकीय सीनीयर हायर सेकण्डरी स्कूल के खेल मैदान में निर्माणाधीन खेल स्टेडियम का कार्य दो वर्ष बाद भी अधूरा पडा है। निर्माण की तय अवधि से डेढ वर्ष ज्यादा होने पर भी स्टेडियम अधूरा पडा हुआ है। अधूरे निर्माण के कारण खेल खेलप्रेमियों को निराशा का सामना करना पड रहा है, जिससे खिलाडियों ने चेतावनी दी है कि अगर शीघ्र स्टेडियम का निर्माण कार्य पूरा नहीं किया जाता है तो लोगो के साथ मिलकर विरोध प्रदर्शन किया जाएगा।
जानकारी के अनुसार खेल स्टेडियम का निर्माण कार्य 23 सितम्बर 2023 को शुरू हुआ था। और 22 मई 2024 तक पूरा करना था, लेकिन नवम्बर 2025 तक स्टेडियम का निर्माण कार्य पूर्ण नहीं हुआ है।
सूचना पट्ट भी नहीं लगा
निर्माणाधीन स्टेडियम में निर्माण सम्बन्धी सूचना पट्ट भी नहीं लगा रखा है, जिससे स्टेडियम निर्माण सम्बन्धित अधिकारियों की सूचना प्रर्दशित नहीं होने से लोग शिकायत नहीं कर पा रहे है।
इन खेलों के मैदान होंगे तैयार
स्टेडियम में क्रिकेट, फुटबॉल, कबड्डी, बास्केटबॉल, टेबल टेनिस, खो खो, वॉलीबॉल, बेडमिन्टन, मार्शल आर्ट एण्ड वेट लिफ्टिंग व ऐथेलिक्टस ट्रेक का निर्माण होना था, लेकिन अभी तक क्रिकेट, फुटबॉल खेल मैदान में घास उगाने का काम हुआ है।
मवेशी घूम रहे
खेल स्टेडियम में मवेशी घूम रहे है, जिससे खिलाडियो में रोष व्याप्त है। निर्माण कार्य तीन करोड़ रुपए की लागत से किया जा रहा है। बावजूद इसके स्टेडियम में एक साइड की ओर सुरक्षा दीवार निर्माण कार्य में स्टीमेट में शामिल नहीं है, जिसके चलते स्टेडियम में उगी हरी घास को मवेशी उजाड रहे है। लोगों में तीन करोड़ रुपए के खेल स्टेडियम के निर्माण में सुरक्षा दीवार को शामिल नही करने से रोष व्याप्त है। खिलाडियो ने स्टेडियम की सुरक्षा के लिए सरकार से दीवार के निर्माण कार्य करवाने की मांग उठाई है।
संवेदक को नोटिस जारी किया गया है। निर्माण में देरी पर दस प्रतिशत पेनल्टी लगेगी। अभी बारिश होने की वजह से काम रुका था, जिसे वापस शुरू किया जाएगा। स्टेडियम में जहां दीवारें नहीं है, वहां पर लोहे की रेलिंग लगाने का प्रयास किया जाएगा।
हरिराम मीना, अधिशासी अभियंता, सार्वजनिक निर्माण विभाग, नैनवां
