किसानों ने मिट्टी डालकर मांगली नदी पर बनाया वैकल्पिक मार्ग

इस साल तीसरी बार बनाई पुलिया

इस साल बरसात के बाद किसानों ने एक लाख की उगाई करके दो बार नदी पर वैकल्पिक पुलिया निर्माण करवाया। बेमौसम बरसात होने पर मांगली नदी के बहाव के साथ ही दो बार पुलिया बह गई। आखिरकार तीसरी बार फिर से मांगली नदी के बीचोंबीच जेसीबी की मदद से पुलिया बनाई। यहां पक्की पुलिया निर्माण हो तो कृषि उपज मंडी एवं बूंदी मुयालय और खेतों तक सीधा मार्ग ग्रामीणों और किसानों को मिलेगा। कई किसानों को खेतों तक जाने के लिए जान जोखिम में डालकर नदी को पार करना पड़ता है।