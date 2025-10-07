किसानों के अरमानों में फिरा पानी, नागदी बाजार में बहे दुपहिया वाहन

बूंदी. जिलेभर में मौसम पलटी खाने के साथ ही सोमवार को भी दिनभर बारिश होती रही। बारिश से जहां किसानों के अरमानों में पानी फिर गया। खेतों में पड़ी धान की फसल आड़ी हो गई है। वहीं तेज बारिश से सडक़ो में बाइक के साथ सिलेंडर बह गया, जिससे लोगों की सतर्कता से बचा लिया गया। सोमवार सुबह आठ बजे तक हिण्डोली में 40, बूंदी में 23, रायथल में 27, तालेड़ा में 5, केशवरायपाटन में 7, नैनवां में 62, इन्द्रगढ़ में 13.5 एमएम बारिश दर्ज की गई। रविवार रात से जारी बारिश सोमवार शाम तक जारी रही। सुबह बादल की लुकाछीपी जारी रही। कहीं धूप तो कभी छांव होती रही। दोपहर को अचानक काली घटाए छाई और आधा घंटा तक तेज बारिश हुई। गढ़ की पडस, सदर बाजार,चौमुखा बाजार से नागदी बाजार में पानी पूरे वेग से बहा। अचानक हुई बारिश से लोगों को संभलने का मौका भी नहीं मिला और कई दुपहिया वाहन पानी में बह गए। वहीं चेनराय जी कटला के पास एक व्यक्ति वाहन सहित बहने लगा तो गाड़ी छोडक़र खुद को बचाया। बारिश से सडक़ों पर पानी बह निकला। नगर परिषद के कार्यों की पोल खुल गई। शहर के कई गली-मोहल्लों में सडक़े दरिया बन गई।

देई. कस्बे सहित आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों में अतिवृष्टि से पहले ही फसलें खराब हो गई है। किसान पशुओं के चारे के लिए फसल काटने में जुटे हुए है, लेकिन बरसात से वह भी खराब होने से किसानों के सामने पशुओ के चारे का भी संकट खडा हो गया है। वहीं क्षेत्र में कहीं किसानो ने धान की फसल की थी, जो भी बरसात के कारण आडी पडऩे से नुकसान हो गया।