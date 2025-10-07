Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

Jaipur SMS Fire

Women's World Cup 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

बूंदी

किसानों के अरमानों में फिरा पानी, नागदी बाजार में बहे दुपहिया वाहन

जिलेभर में मौसम पलटी खाने के साथ ही सोमवार को भी दिनभर बारिश होती रही। बारिश से जहां किसानों के अरमानों में पानी फिर गया। खेतों में पड़ी धान की फसल आड़ी हो गई है। वहीं तेज बारिश से सडक़ो में बाइक के साथ सिलेंडर बह गया

3 min read

बूंदी

image

Narendra Agarwal

Oct 07, 2025

किसानों के अरमानों में फिरा पानी, नागदी बाजार में बहे दुपहिया वाहन

आड़ी पड़ी फसल

बूंदी. जिलेभर में मौसम पलटी खाने के साथ ही सोमवार को भी दिनभर बारिश होती रही। बारिश से जहां किसानों के अरमानों में पानी फिर गया। खेतों में पड़ी धान की फसल आड़ी हो गई है। वहीं तेज बारिश से सडक़ो में बाइक के साथ सिलेंडर बह गया, जिससे लोगों की सतर्कता से बचा लिया गया। सोमवार सुबह आठ बजे तक हिण्डोली में 40, बूंदी में 23, रायथल में 27, तालेड़ा में 5, केशवरायपाटन में 7, नैनवां में 62, इन्द्रगढ़ में 13.5 एमएम बारिश दर्ज की गई। रविवार रात से जारी बारिश सोमवार शाम तक जारी रही। सुबह बादल की लुकाछीपी जारी रही। कहीं धूप तो कभी छांव होती रही। दोपहर को अचानक काली घटाए छाई और आधा घंटा तक तेज बारिश हुई। गढ़ की पडस, सदर बाजार,चौमुखा बाजार से नागदी बाजार में पानी पूरे वेग से बहा। अचानक हुई बारिश से लोगों को संभलने का मौका भी नहीं मिला और कई दुपहिया वाहन पानी में बह गए। वहीं चेनराय जी कटला के पास एक व्यक्ति वाहन सहित बहने लगा तो गाड़ी छोडक़र खुद को बचाया। बारिश से सडक़ों पर पानी बह निकला। नगर परिषद के कार्यों की पोल खुल गई। शहर के कई गली-मोहल्लों में सडक़े दरिया बन गई।
देई. कस्बे सहित आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों में अतिवृष्टि से पहले ही फसलें खराब हो गई है। किसान पशुओं के चारे के लिए फसल काटने में जुटे हुए है, लेकिन बरसात से वह भी खराब होने से किसानों के सामने पशुओ के चारे का भी संकट खडा हो गया है। वहीं क्षेत्र में कहीं किसानो ने धान की फसल की थी, जो भी बरसात के कारण आडी पडऩे से नुकसान हो गया।

आकोदा. क्षेत्र बरसात ने बालाजी के खाळ में 3 फीट तक चादर चल गई, जिससे आवागमन बाधित रहा।बारिश से खेतों में पानी भर गया। उनमें उत्पादन प्रभावित होगा। किसानों को बैमोसम बरसात की ङ्क्षचता सताई जा रही है।

भण्डेड़ा . क्षेत्र में सोमवार को इधर खेतों में कुछ धरतीपुत्रों के धान की कटकर खेतो में फैल रही फसल बरसाती पानी में डूबी नजर आ रही है। गांवों सहित कस्बों में सडक़ें बरसाती पानी से दरिया बनती नजर आई है। धरतीपुत्रों की समस्याएं थम नहीं रही है। क्षेत्र में खरीफ सीजन की फसल पहले ही अतिवृष्टि की भेंट चढ़ चुकी है। अब आफत बारिश ने धरतीपुत्रों को झकझोर दिया है।

रामगंजबालाजी. रविवार रात से हुई रिमझिम बरसात के बाद किसानों के खेतों में धान की फसल आड़ी पड़ गई।उसके बाद में सोमवार दोपहर को बरसात होने के बाद तेज हवाओं से किसानों के खेतों में पकने के कगार पर खड़ी धान की फसल में अब किसानों को आर्थिक नुकसान झेलना पड़ेगा।

नमाना. कस्बे सहित आसपास के क्षेत्र में सोमवार को बरसात होने से खेतों में खड़ी धान की फसल में नुकसान हुआ है, वहीं कहीं किसानों के खेतों में कट कर पड़ा धान बारिश से पूरी तरह भी गया है। कटी फसल भीगने से धान के दाने जमीन पर गिर गए हैं, जिससे फसल को बहुत नुकसान हुआ है। क्षेत्र के किसानों ने सर्व करवा कर फसल मुआवजे मांग की है।

नोताडा.अक्टूबर माह में रविवार रात्रि से एक बार फिर आफत की बारिश का दौर शुरू हो गया। रात्रि को ग्यारह बजे करीब एक घंटे तक तेज बरसात हुई व सोमवार को दोपहर तीन बजे आधे घंटे तक तेज बरसात हुई। एक और क्षेत्र में पहले ही अगस्त के माह में फसलें चौपट हो गई थी। वहीं कुछ किसानों के बची हुई धान की फसलें भी इस बरसात और हवा से आडी पड़ गई।

बड़ाखेड़ा. क्षेत्र में बारिश ने कई महीनों की मेहनत से तैयार हुई फसल को बर्बाद कर दिया है। रविवार को हुई बारिश से क्षेत्र तरबतर हो गया। रात को बारिश इतनी तेज थी की कुछ ही देर में सडकों के साथ खेतों मे भी पानी बह निकला क्षेत्र के बडाखेडा ,पापडी, जाडला आदि गावों मे सोयाबीन की कटाई चल रही थी। ऐसे में अधिकांश गावों मे फसले भीग गई कई खेतों में पानी भरने से फसल डूब गई। सुबह जब किसानों ने खेतों मे फसल की खराब हालत देखी तो उनके आंसू निकल गए पकी पकाई फसल बारिश मे खराब हो गई किसानों के लिए आसमान से आफत बरसी तेज बारिश ने किसानों के अरमानो पर पानी फेर दिया उनकी मेहनत से तैयार की गई फसल बारिश से खराब हो गई।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

07 Oct 2025 12:30 pm

Hindi News / Rajasthan / Bundi / किसानों के अरमानों में फिरा पानी, नागदी बाजार में बहे दुपहिया वाहन

ट्रेंडिंग वीडियो

बड़ी खबरें

View All

बूंदी

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

पार्षद के सूने मकान में चोरी, सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाले

पार्षद के सूने मकान में चोरी, सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाले
बूंदी

राज्य स्तरीय खो-खो प्रतियोगिता : जयपुर व सीकर की टीम रही विजेता

राज्य स्तरीय खो-खो प्रतियोगिता : जयपुर व सीकर की टीम रही विजेता
बूंदी

एक फोन पर पशुओं का उपचार करने आएंगे चिकित्सक – गृह राज्य मंत्री

एक फोन पर पशुओं का उपचार करने आएंगे चिकित्सक - गृह राज्य मंत्री
बूंदी

बूंदी से अजमेर व शिवपुरी के लिए बस सेवा शुरू

बूंदी से अजमेर व शिवपुरी के लिए बस सेवा शुरू
बूंदी

रियासकालीन छज्जों को संरक्षित कर संवारे, तोड़े नहीं

रियासकालीन छज्जों को संरक्षित कर संवारे, तोड़े नहीं
बूंदी
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Asia Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.