नहरी पानी की मांग को लेकर किसानों का प्रदर्शन

जिला परिषद सदस्य केसी वर्मा व खरायता सरपंच की अगुवाई में कापरेन व पाटन ब्रांच के टेल क्षेत्र गांवों से लाखेरी पहुंचे किसानों ने उपखंड कार्यालय के सामने नहरी पानी की मांग को लेकर नारेबाजी कर प्रदर्शन किया। किसानों ने बताया कि टेल क्षेत्र में सोयाबीन व धान की फसल में सिचाई के लिए नहरी पानी की तत्काल आवश्यकता है। कोटा से तो नहरों में सिंचाई के लिये जलप्रवाह जारी है, लेकिन पर्याप्त क्षमता से जल प्रवाह नहीं होने टेल में नहीं पहुंच रहा, जिससे फसल सूखने के कगार पर है। कई बार सीएडी विभाग के अधिकारियों को अवगत करवाने पर भी नहरों में जलप्रवाह नहीं बढ़ाया जा रहा है, जिससे किसान परेशान है, बाद में किसानों ने उपखंड अधिकारी को जिला कलक्टर के नाम ज्ञापन सौंप कर 23 अगस्त तक टेल क्षेत्र में नहरी पानी नहीं पहुंचने पर आंदोलन की चेतावनी दी। इस दौरान चहिचा माइनर अध्यक्ष शम्भूदयाल मीणा, झपायता माइनर अध्यक्ष धनपाल मीणा, मलिकपुरा वितरण समिति अध्यक्ष रामगोपाल चौधरी, किसान नेता रवि मीणा, प्रतापगढ़ माइनर अध्यक्ष लटूर लाल मीणा, पापड़ी सरपंच विमला सहित अनेक किसान मौजूद रहे।