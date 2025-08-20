Patrika LogoSwitch to English

बूंदी

नहरी पानी की मांग को लेकर किसानों का प्रदर्शन

चम्बल की नहरों के टेल क्षेत्र के दो दर्जन से अधिक गांवों में नहरी पानी पहुंचाने की मांग को लेकर किसानों ने लाखेरी उपखण्ड कार्यालय पर प्रदर्शन कर ज्ञापन सौंपा।

बूंदी

pankaj joshi

Aug 20, 2025

नहरी पानी की मांग को लेकर किसानों का प्रदर्शन
लबान. उपखण्ड अधिकारी को नहरी की मांग को लेकर ज्ञापन सौंपते किसान।

लबान. चम्बल की नहरों के टेल क्षेत्र के दो दर्जन से अधिक गांवों में नहरी पानी पहुंचाने की मांग को लेकर किसानों ने लाखेरी उपखण्ड कार्यालय पर प्रदर्शन कर ज्ञापन सौंपा।

जिला परिषद सदस्य केसी वर्मा व खरायता सरपंच की अगुवाई में कापरेन व पाटन ब्रांच के टेल क्षेत्र गांवों से लाखेरी पहुंचे किसानों ने उपखंड कार्यालय के सामने नहरी पानी की मांग को लेकर नारेबाजी कर प्रदर्शन किया। किसानों ने बताया कि टेल क्षेत्र में सोयाबीन व धान की फसल में सिचाई के लिए नहरी पानी की तत्काल आवश्यकता है। कोटा से तो नहरों में सिंचाई के लिये जलप्रवाह जारी है, लेकिन पर्याप्त क्षमता से जल प्रवाह नहीं होने टेल में नहीं पहुंच रहा, जिससे फसल सूखने के कगार पर है। कई बार सीएडी विभाग के अधिकारियों को अवगत करवाने पर भी नहरों में जलप्रवाह नहीं बढ़ाया जा रहा है, जिससे किसान परेशान है, बाद में किसानों ने उपखंड अधिकारी को जिला कलक्टर के नाम ज्ञापन सौंप कर 23 अगस्त तक टेल क्षेत्र में नहरी पानी नहीं पहुंचने पर आंदोलन की चेतावनी दी। इस दौरान चहिचा माइनर अध्यक्ष शम्भूदयाल मीणा, झपायता माइनर अध्यक्ष धनपाल मीणा, मलिकपुरा वितरण समिति अध्यक्ष रामगोपाल चौधरी, किसान नेता रवि मीणा, प्रतापगढ़ माइनर अध्यक्ष लटूर लाल मीणा, पापड़ी सरपंच विमला सहित अनेक किसान मौजूद रहे।

इन गांवों में नहीं पहुंचा पानी
कापरेन ब्रांच के मालिकपूरा, नोताडा, खेड़िया, धरावन, रेबारपुरा, प्रतापगढ़, ढगारिया, छप्पनपुरा, रामगंज, देईखेड़ा, झपायता व पाटन ब्रांच के घाट का बराणा, झपायता, देईखेड़ा, चहिचा, कोटाखुर्द, बगली, बहदावली, माखिदा, लबान, गुहाटा, पापड़ी, बड़ाखेड़ा समेत करीब दो दर्जन गांवों में नहरी पानी नहीं पहुंचा है।

Published on:

20 Aug 2025 05:28 pm

Hindi News / Rajasthan / Bundi / नहरी पानी की मांग को लेकर किसानों का प्रदर्शन

