बूंदी

खराब ट्रांसफार्मर बदला, पेयजल आपूर्ति हुई सुचारू

पंचायत के लक्ष्मीपुरा गांव में पन्द्रह दिनों से जनता जल योजना के तहत लगी पानी की मोटर को चलाने के लिए लगा रखा थ्री फेस का ट्रांसफार्मर जला होने के कारण गांव में पेयजल आपूर्ति बाधित हो रही थी

बूंदी

pankaj joshi

Oct 03, 2025

खराब ट्रांसफार्मर बदला, पेयजल आपूर्ति हुई सुचारू

नोताडा.लक्ष्मीपुरा गांव में जनता जल योजना का खराब ट्रांसफार्मर बदला

नोताडा. पंचायत के लक्ष्मीपुरा गांव में पन्द्रह दिनों से जनता जल योजना के तहत लगी पानी की मोटर को चलाने के लिए लगा रखा थ्री फेस का ट्रांसफार्मर जला होने के कारण गांव में पेयजल आपूर्ति बाधित हो रही थी, जिसको लेकर राजस्थान पत्रिका ने 30 सितबर के अंक में पन्द्रह दिन से ट्रांसफार्मर खराब, पेयजल आपूर्ति बाधित शीर्षक से खबर प्रकाशित की थी, जिसके बाद विभाग द्वार दूसरे दिन ही एक अक्टूबर शाम को ट्रांसफार्मर बदल दिया गया। नया ट्रांसफार्मर रखने के बाद गांव में पेयजल आपूर्ति बहाल हो गई है।

Published on:

03 Oct 2025 07:03 pm

Hindi News / Rajasthan / Bundi / खराब ट्रांसफार्मर बदला, पेयजल आपूर्ति हुई सुचारू

