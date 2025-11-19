खाद का संकट गहराया, फसल पर खतरा मंडराया

कापरेन. क्षेत्र में धान कि फसल कटाई के बाद किसान रबी फसल की बुआई करने में जुट गए हैं। गेहूं की बुवाई को लेकर किसान खाद और बीज की तैयारी और खेतों की हंकाई जुताई में जुटे हुए हैं। खाद नहीं मिलने से किसान रोजाना खाद विक्रेताओं, मार्केटिंग सोसायटी के चक्कर काटने को मजबूर हैं। खाद की किल्लत से किसान परेशान हैं और क्षेत्र में खाद बहुत कम आने से किसानों को बार बार कतारों में लग कर खाद की पूर्ति करनी पड़ रही है, जिसके चलते किसानों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। पिछले सप्ताह ही शहर की मार्केटिंग सोसायटी में डीएपी खाद आया तो लेने के लिए किसानों की भीड़ लग गई। भीड़ को देखते हुए कृषि पर्यवेक्षकों की निगरानी में कृषि उपज मंडी में खाद वितरण करवाया गया। प्रत्येक किसान को दो दो कट्टे डीएपी खाद दिया गया, जिससे किसानों को मांग के अनुसार खाद नहीं मिला और फिर से किसान खाद के लिए भटकने को मजबूर हो गए।